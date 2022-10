Se picó la interna: Morales y Lousteau criticaron a Macri y Patricia Bullrich

Ante una multitud de militantes y dirigentes del radicalismo de todo el país colmaron el predio de Costa Salguero para celebrar el 39 aniversario del triunfo de UCR 1983, con un acto que mostró un radicalismo unido, fortalecido y decidido a ser protagonista del escenario electoral 2023, según destacaron los organizadores.

Lousteau contra Bullrich

image.png

El senador nacional Martín Lousteau ratificó sus intenciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y cruzó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había remarcado que el partido amarillo debía seguir gobernando el distrito.

"Hace falta coraje colectivo para enfrentar lo que hay que hacer en la Argentina y si hacemos eso, el país se va a acomodar. Pero ninguna sociedad del mundo crece y se desarrolla si su Estado no funciona bien", señaló el ex ministro de Economía.

Tras los cuestionamientos de Bullrich, el legislador nacional ratificó sus aspiraciones a gobernar la Ciudad: "Yo soy candidato a jefe de Gobierno de una coalición, porque hay algunos que parecen no entender qué significa una coalición".

"Afianzar lo que se hizo bien, pero traiga también ideas nuevas y renovación y por eso decimos que queremos fórmulas cruzadas", indicó Lousteau en su discurso en el acto que realizó la UCR en Costa Salguero a 39 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín.

La presidenta del PRO había criticado el acercamiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con Lousteau y lo había acusado de querer "entregar" la Ciudad a la UCR.

"El PRO tiene que conservar la Ciudad de Buenos Aires como su lugar, su semillero", sostuvo la ex ministra de Seguridad, quien admitió que el principal nombre que "asoma" para competir en 2023 es el del actual ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Morales, duro con Macri

image.png

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, respaldó al senador nacional Martín Lousteau en su proyecto para gobernar la Ciudad de Buenos Aires y lanzó una fuerte crítica al ex mandatario Mauricio Macri.

"Todos nos encolumnamos con Martín para ganar la Ciudad", sostuvo el también gobernador de Jujuy, quien destacó que el radicalismo "no es sólo un partido parlamentario, también es gestión".

Al cerrar el acto que la UCR realizó en el predio de Costa Salguero para recordar el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983, el referente radical subrayó el poder de movilización y la territorialidad del histórico sello.

"Tenemos gestión. No nos van a correr, no nos van a enseñar. Uno siempre tiene que aprender, pero que no nos corran con situaciones que podemos controlar y que realmente podemos hacer. Podemos gobernar el país", destacó el norteño.

Y agregó: "Vamos a gobernar la Argentina y nos estamos preparando para eso".

Morales indicó que "no hay destino en la República Argentina en el marco de la pelea permanente, de la fractura" y continuó: "Tenemos todo para esa transformación: tenemos líderes, tenemos liderazgos".

"No acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas y creen que somos unos atrasados porque nos abrazamos a los principios y los ideales de nuestro partido, aún vigentes. Hay ideas, hay liderazgo y hay capacidad de gestión", remarcó.

En una fuerte crítica a Macri, el gobernador de Jujuy afirmó: "Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias, marcar un rumbo, tener la capacidad de escuchar, tener la humildad de saber que hacemos cosas bien y mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar".

"Tenemos ideas, un proyecto, estamos trabajando en el marco de Juntos por el Cambio por el plan de gobierno que necesita la coalición, porque en 2015 no garantizamos un gobierno de coalición. El desafío para el año que viene es que realmente concretemos un gobierno de coalición", manifestó.

Y concluyó: "Tenemos que transformar la bronca, la tristeza en esperanza y eso está con la acción política, con ideas, con liderazgo, con capacidad de gestión".