Así es el insólito busto de Carlos Menem inaugurado en Casa Rosada

El presidente Javier Milei inauguró este martes en la Casa Rosada el busto del ex mandatario Carlos Menem. Del acto de homenaje, que tuvo lugar en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, participaron la hija del dos veces presidente de la Nación, Zulemita Menem, y otros familiares del ex mandatario, como su hermano y ex senador, Eduardo Menem.