Volvieron a fracasar las negociaciones de la UTA y crece la posibilidad de un paro de colectivos en el AMBA

El contundente reclamo de la UTA: "estamos cautivos de los dueños de las empresas"

La réplica de la delegación de la UTA, conformada por Roberto Fernández junto a Luis Duperre, Marcelo Barreiro y Eduardo Costantino, fue terminante al señalar el abuso de confianza patronal en el proceso negociador. El sindicato subrayó que los empleados del sector cumplieron su jornada con absoluta normalidad y predisposición, aunque alertó que la falta de acuerdo obedece a una presión de las empresas hacia el Estado, utilizando los haberes convencionales como moneda de canje.

"Nosotros aspiramos a percibir nuestros salarios. Los trabajadores persisten como rehenes de una controversia que les resulta completamente ajena. Sin margen para manifestar su descontento. Queremos cobrar por nuestra labor y, sin embargo, los empleadores supeditan cualquier propuesta económica a una actualización de sus gastos operativos", expresaron durante la audiencia.

Fernández recordó además la directiva que recibieron al inicio del conflicto: "el gobierno fue claro en sus declaraciones respecto de esta paritaria: nos instruyó a entendernos con el sector patronal". No obstante, la subsiguiente pasividad de las dependencias competentes ante los planteos gremiales llevó a la UTA a cuestionar abiertamente el papel de la cartera de Capital Humano. "La autoridad administrativa no puede permanecer inmutable mientras se dilata sine die la discusión salarial. Los empleados no pueden aguardar una respuesta indefinidamente... ¿Cuál es el rol del Estado? El gobierno debe tomar cartas en el asunto. Exigir a los empleadores que negocien nuevos salarios".

La inquietud se profundiza ante la cercanía de los vencimientos para el pago de los haberes correspondientes a junio. El gremio reclamó de modo perentorio que las empresas informen con claridad "¿Qué piensan hacer con los pagos? ¿En qué fecha vamos a cobrar?", advirtiendo que la ausencia de respuestas concretas conduce ineludiblemente al enfrentamiento y a la interrupción del transporte en el AMBA.

Seguimiento técnico de la paz social

Ante el crítico rumbo de las negociaciones y el riesgo de un paro inminente de colectivos de corta distancia, el representante de la Secretaría de Trabajo dio por terminada la reunión a las 15:00 horas. En su resolución, instó formalmente a ambas partes a "redoblar los esfuerzos para acercar posturas, en un clima de diálogo y correcto desarrollo de las relaciones laborales; con miras a preservar la armonía social".

El Ministerio intimó a la UTA y a las cinco cámaras empresarias a comunicar con celeridad "cualquier novedad sobre el estado de situación" que pudiera surgir en las próximas horas de deliberación privada. En función de ello, la autoridad laboral se reservó la atribución de convocar oportunamente a una nueva audiencia presencial.