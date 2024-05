A quién expuso la periodista de la BBC: ¿a Milei, que no sabe ni el precio de la leche, o a los liberperiodistas como Majul?

Probablemente a los dos, tanto a Milei como al periodismo militante que lo acompaña hasta ahora en su gestión.

Milei no acepta preguntas, ama a sus liberperiodistas

El Presidente de la Nación no quiere preguntas, desea y sueña con entrevistas de sus liberperiodistas preferidos, lista que encabeza Luis Majul.

image.png

Se puede ser liberperiodista y mantener la dignidad, con preguntas que se caen de maduro al responsable de un país en el que la leche subió tanto que bajó de manera impresionante su consumo, un alimento fundamental sobre todo para los chicos.

Pero los liberperiodistas de La Nación+, entre otros, eligieron una militancia a ultranza y no tuvieron en cuenta ni siquiera algo tan básico como una inflación que provocó un aumento de la leche superior al 200 por ciento desde que Milei es presidente.

Entonces: "¿Cuánto cuesta la leche, Milei?"

leche milei.mp4

De la entrevista queda claro que Milei no sabe cuánto cuesta la leche, algo que no es grave porque lo grave es que a Milei no le interesa cuánto cuesta la leche ni que miles de chicos argentinos la hayan dejado de consumir.

Por suerte para Milei la próxima entrevista será con uno de sus elegidos de los medios, con las luces bajas y así poder responder lo que quiere y como quiere.