Carlos Maslatón le respondió a Javier Milei: "El que se reúne con Macri es él"

Sobre sus diferencia con Javier Milei, señaló: "Yo le digo que tiene que abrir el movimiento a las líneas internas para permitir competir en las PASO, que es el mecanismo que la ley argentina establece para dirimir controversia, programas y candidatura.".

En este contexto, Rial le consultó sobre un tuit donde hablaba de reuniones en el edificio Le Parc, a lo que Maslatón comentó: "Tengo la información de que él está hablando con todo Juntos por el Cambio, es casi público que se reúne con Macri. El movimiento liberal de la Libertad Avanza no va a hacer acuerdos con JxC, somos una opción política diferente de esa y del kirchnerismo. Hablar políticamente todo lo que quieras pero él está negociando".

"Yo no cambio de partido, no rompo el movimiento y, mucho menos, voy a arreglar con Larreta que es mi enemigo ideológico máximo, no tengo nada que ver", insistió el economista.

Sobre esta información de reuniones, Maslatón indicó: "Al principio no lo quise creer pero ya me lo dijeron de varios lados. Las reuniones de Milei con Macri y Larreta tienen lugar en el edificio Le Parc, intermediadas por empresarios. Si lo quiere hacer que lo haga pero no acompaño esos acuerdos y no puede acusarme a mí de algo que está haciendo él".

Milei decidió desarmar el aparato militante que le dio el 17% en la capital federal el año pasado. Además, salió con declaraciones ridículas, algunas compatibles con la ideología liberal, eso generó una diferencia interna que la única manera que veo de solucionarlo es con una competencia interna, pero él y la hermana me niegan.

Carlos Maslatón le responde a Javier Milei en Argenzuela