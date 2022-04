¿Macri comienza a distanciarse de Milei? Según el economista, en su canal le hicieron "una emboscada"

"Pero hay una mesa que quiere participar. Me pareció que era interesante sumar a las personas que están en la mesa", agregó la ex conductora de Telenoche.

Y en ese momento Milei, siempre manteniendo un tono muy tranquilo, no habitual en él, sentenció: "Me molesta cuando faltan a la verdad, cuando no cumplen las condiciones que pactan y acá pactamos mano a mano. Tengo los WhatsApp de tu producción. La verdad es que reaccioné bastante bien para ser engañado y que se me mienta tan descaradamente, es feo hacerle trampas y emboscadas a los invitados".

El enojo de Milei