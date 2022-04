Papelón de diputada de JxC: no recuerda que Macri y Bullrich pidieron sumar a Milei

"Las ideas que expresa Milei son las que he expresado siempre yo, pero claramente yo pertenezco y apoyo a Juntos por el Cambio. Siempre dialogo con todos", aseguró.

Y luego agregó: "Me senté varias veces y me pareció que en muchas cosas coincidimos, como que en el país quienes gobiernan tienen a los ciudadanos de esclavos y cobran impuestos todos los días", precisó. "¿No le gustaría traerlo a él y a (José Luis) Espert?", preguntó Jonatan Viale. "Ojalá podamos confluir en 2023 con una lista única y que ellos se sientan cómodos de poder participar", expresó Macri.

Por su parte, Patricia Bullrich, horas después de firmar el documento en el que se rechaza la opción de sumar a Milei, redobló la apuesta, reclamando su ingreso.

La presidenta del PRO manifestó su rechazo a la decisión de Juntos por el Cambio (JxC) de “cerrarle las puertas” a Javier Milei. Remarcó así que fue algo “apresurado” y que merece ser analizado con más tiempo la determinación de no ampliar el espacio de oposición.

“Tenemos que plantear nuestras posiciones. Y no me parece que sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutir pero el tema ya se había debatido de una manera no clara”, disparó Bullrich.

El papelón de Oliveto

Pero pese a que todo esto sucedió en estas horas, no hace años o meses, la diputada macrista, que responde a Elisa Carrió, inventó que otros quieren sumar a Milei como candidato: insólito.

"De los creadores de Lavagna presidente ahora el jueguito es con otro candidato. Después termina perdiendo la opción que puede ganarle al kirchnerimo o llega con un Congreso fragmentado. Son los mismos q (sic) hablaban de Alberto moderado. De manual. Tranquilos q para el 2023 falta", escribió Oliveto.

"Ahora el jueguito es con otro candidato", dice Oliveto. Si, el candidato que subieron los dos máximos referentes de Juntos por el Cambio, mal que le pese a la diputada nacional.