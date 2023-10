Se burlaron de Javier Milei en un programa de Estados Unidos: "Es un montón"

"Hizo campaña con (la propuesta de hacer) fuertes recortes: sugirió bajar el gasto público un 15% del PBI y eliminar la mayoría de los impuestos. También tiene un plan controvertido para reemplazar la moneda nacional por el dólar estadounidense y dijo que quiere 'hacer estallar el Banco Central' y hasta destrozó una maqueta (del BCRA) en uno de sus videos, y (otro 'BCRA') en forma de piñata en televisión", enumeró el presentador mientras se escuchaban las risas y expresiones de sorpresa de su público.

milei john oliver.mp4 John Oliver "presentó" a Javier Milei ante el público en Estados Unidos

Como un chico con la linterna prendida debajo del mentón, John Oliver continuó con su descripción de Javier Milei mostrando que "también expresó su deseo de hacer recortes en el Estado blandiendo motosierras en público. Algunos de sus seguidores fueron a votar con máscaras de motosierras". El dato sobre el candidato presidencial libertario despertó aún más "ohhh" desde las gradas.

Tras escuchar el testimonio de un partidario de La Libertad Avanza que -detrás de su elaborada máscara de motosierra- explicó que "Milei es algo diferente, que no está probado", John Oliver hizo un alto en su presentación: "Ok, no quiero romper mi única regla de no discutir con un tipo disfrazado de motosierra pero muchas ideas no han sido probadas... todavía no hemos probado que un mapache sea el jefe de Cirugía y eso es porque algunas ideas simplemente son malas".