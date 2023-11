Milei se comparó con Lionel Scaloni y quiere que siga en la Selección

En este marco, el presidente electo Javier Milei no se quedó afuera del asunto y salió a respaldar a Scaloni para que siga y se comparó con él.

Qué dijo Milei de Scaloni

milei scaloni

En una entrevista brindada al programa “A Dos Voces”, el presidente electo se refirió al entrenador: “Cambió el contexto, puede seguir...”.

Cuando fue consultado por si querían que Lionel Scaloni siguiera al frente del seleccionado y Javier Milei no lo dudó y respondió con un contundente: “Obvio”.

Y en esa misma línea, el presidente electo se comparó con el entrenador campeón del mundo: “Pensar que le cuestionaban, decían que no podía ser técnico de la Selección Argentina porque no tenía experiencia previa y fue campeón mundial. Como a mí me cuestionan mi experiencia...”.