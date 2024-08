Pedofilia y zoofilia en Misiones: los aberrantes videos del diputado libertario y los chats de su hermano

German Kiczka El diputado Germán Kiczka presente en los allanamientos del 6 de agosto en su casa

El pasado 23 de abril, se ordenó la apertura y análisis de los datos forenses extraídos de estos dispositivos. En la computadora del diputado Germán Kiczka, se encontraron carpetas con documentos y datos completos relacionados con él, incluyendo una carpeta llamada "Germn Pic" que contenía material de abuso sexual infantil tanto en fotos como en videos.

En específico, según informó el medio MisionesOnline, en dicha carpeta había videos de una persona de sexo femenino de 16 años, según lo que expresa en la misma grabación.

Además, se descubrieron archivos descargados de la aplicación eMule, que contenían material explícito de abuso sexual infantil e imágenes y videos de prácticas zoofílicas que involucraban a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años, en actos sexuales con animales.

German Kiczka El allanamiento en la casa del papá y del hermano del diputado Kiczka, en febrero pasado

Por su parte, en el celular de Sebastián Kiczka se encontraron conversaciones en una web donde preguntaba si "es apropiado que una hija menor comparta la cama con el padre”. A su vez, en un pendrive perteneciente al hermano del diputado había videos eliminados que no pudieron ser visualizados pero daban cuenta de ser archivos con contenido de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), de acuerdo al nombre de los mismos.

También se identificaron chats de WhatsApp en los que Sebastián compartía contenido inapropiado y mantenía conversaciones alarmantes sobre menores de edad. Dichos mensajes fueron compartidos por el mencionado medio de Misiones:

Sebastián Kiczka: "Yo me baje una app para ver nenitas…12 (años)…

[se reserva la identidad por tratarse de un menor de edad]: vos me pasaste uno una vez y tenía como 7… le dejaban el or...así…”;

Sebastián Kiczka: Quiero la de 14…No sé como pero siempre safo… Y mira q me co... menores ee…”;

Sebastián Kiczka: estoy con mi vecinita, te quiere conocer… le preste mi cel para que juegue…

[se reserva la identidad por tratarse de un menor de edad]… Todo el tiempo está perreando jaja…. La mamá le dice que deje de perrear… la voy a esperar 3 años más máximo…

[se reserva la identidad por tratarse de un menor de edad]: pero cálmate Sebastián… quieto… tiene como 5 la nena…

Sebastián Kiczka: Bueno la voy a esperar 5 años… Hay dios me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan… Y cuando quiero me atiendas en el baño… Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme…y te hago dibujar o jugar con plastilina… Vos tenes 14??…

[se reserva la identidad por tratarse de un menor de edad]: si…”;

German Kiczka Se hicieron dos allanamientos en domicilios ubicados en la Ciudad, cuatro en la provincia de Buenos Aires, uno en Misiones y uno en Tucumán

Con las pruebas obtenidas, la fiscal Silvia María Barronis, solicitó que se proceda a la detención de los hermanos German y Sebastián Kiczka, y elevó al juez Faría el pedido de que ambos sean citados a audiencia indagatoria.

La fiscal solicitó que a los hermanos Kiczka se los impute “la distribución a personas no individualizadas de seiscientos tres archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil, observándose en todos ellos a niños y niñas de muy corta edad, algunos de los cuales a simple vista se advierte que no alcanzan los 13 años de edad, siendo abusados sexualmente mediante diferentes prácticas”.

Las investigaciones se inician en virtud de la operación denominada «Guardianes digitales por la niñez», organizada por la Coalición de Rescate Infantil (CRC), en conjunto con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés).

En enero, la Unidad Fiscal Especializada en delitos y contravenciones Informáticas a cargo de Daniela Dupuy, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibió un correo electrónico proveniente del Director de Innovación de la CRC, con la información necesaria para llevar a cabo la investigación y ordenar los allanamientos.

German Kiczka Sospechoso mameluco encontrado en el auto del diputado Germán Kiczka