Quién es Tomás Agote, el hombre que agredió a Myriam Bregman

"Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: no insulté a Myriam Bregam. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero 'Estás confundida' y "¿Con cuántas PYMEs te reuniste?" no son un insulto", expresó.

Antes del exabrupto de este miércoles Agote se presentaba como "emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología" y como titular de dos empresas, reportó el diario La Nación.

Por un lado es el jefe de Manjares de Mar, radicada en San Martín para la comercialización de "pescados y mariscos, frescos y congelados, tanto importados como nacionales", y por el otro, de Piscis Group, donde figura como director suplente.

Además, es co-fundador de la firma Patagonia IT Solutions, dedicada a la asesoría en tecnología.

En la red social X tiene su perfil lleno de mensajes a favor de las empresas, los empresarios, las posturas libertarias y memes y recortes de medios de "Coherencia, por favor".

La grabación que se volvió viral fue la de él bajando las escaleras del Congreso, una vez que se cumplió la condición impuesta por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, de que se lo retirara antes de seguir el debate trabajoso y extenso de la Ley Ómnibus.

Tomás Agote

De hecho, no fue sólo Martínez quien sostuvo que Myriam Bregman fue insultada por Tomás Agote: la mismísima diputada lo señaló como agresor y una decena de integrantes de la Cámara baja del Congreso la apoyaron.