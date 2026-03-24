Nicolás Márquez negó por TN que Jorge Rafael Videla haya sido un genocida: "Tribunal militar"

Negacionismo libertario

Como todos los años, el gobierno de Milei publicó en la antesala de un nuevo Día de la Memoria un provocador spot que busca reflotar la teoría de los dos demonios y reclamar por la "memoria completa".

En el adelanto del video que se publicará este martes a las 9 en coincidencia con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, el gobierno libertario sale a cuestionar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

Bajo la premisa de que existen "mentiras" en la narrativa actual, la comunicación oficial acompañó el video con un texto tajante: "Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".

gobierno dia de la memoria

Esta postura se alinea con las declaraciones previas de altos funcionarios del Ejecutivo, quienes han mantenido una posición crítica respecto al número de víctimas civiles y han cuestionado la legitimidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas en las últimas décadas.