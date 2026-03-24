Nicolás Márquez negó por TN que Jorge Rafael Videla haya sido un genocida: "Tribunal militar"
Como todos los 24 de marzo, el gobierno de Javier Milei salió a cuestionar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia y a intentar reflotar la remanida teoría de los dos demonios.
Como era de esperar, el gobierno de Javier Milei se lanzó de lleno a hacer gala de todo su negacionismo en este nuevo Día de la Memoria. Para ello preparó un nuevo video que, siguiendo la lógica de los difundidos en 2024 y 2025, hace denodados esfuerzos por reflotar la remanida teoría de los demonios frente a un país que se une cada vez más en el reclamo por más Memoria, Verdad y Justicia.
En ese camino, uno de los arietes del negacionismo libertario es Nicolás Márquez, biógrafo y "faro ideológico" de Milei, que en la noche del lunes hizo una encendida defensa de los genocidas y del terrorismo de Estado.
Ante la mirada incrédula de periodistas y otros invitados a TN, Márquez, una de las espadas de la supuesta batalla cultural que intenta librar el gobierno de Milei,
Sobre la responsabilidad del dictador y genocida Jorge Rafael Videla, Márquez aseguró: "para saber si es culpable o no necesito que sea juzgado conforme la legislación militar en contexto de guerra, porque el tribunal que lo juzgó determinó que hubo una guerra. Y si hubo una guerra debería haber remitido de oficio el expediente a la justicia militar. No lo hizo entonces, si Videla es culpable en un tribunal militar, con legislación militar, yo lo declaro culpable. Pero eso no se hizo".
Negacionismo libertario
Como todos los años, el gobierno de Milei publicó en la antesala de un nuevo Día de la Memoria un provocador spot que busca reflotar la teoría de los dos demonios y reclamar por la "memoria completa".
En el adelanto del video que se publicará este martes a las 9 en coincidencia con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, el gobierno libertario sale a cuestionar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.
Bajo la premisa de que existen "mentiras" en la narrativa actual, la comunicación oficial acompañó el video con un texto tajante: "Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".
Esta postura se alinea con las declaraciones previas de altos funcionarios del Ejecutivo, quienes han mantenido una posición crítica respecto al número de víctimas civiles y han cuestionado la legitimidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas en las últimas décadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario