Nuevo escándalo en Capital Humano: investigan un presunto desarmadero ilegal en Villa Martelli

De acuerdo con la denuncia original, los empleados aseguraron que el taller había sido creado con fines de reparación, pero que con el tiempo se transformó en un negocio paralelo con autopartes de alto valor. “Las piezas son costosas, muchas de ellas importadas. Habrá que ver quién se está beneficiando con todo esto”, advirtió Sylvestre.

Mientras tanto, la cartera que conduce Sandra Pettovello vuelve a quedar en el centro de la polémica. Tras los cuestionamientos por la falta de distribución de alimentos y útiles escolares, ahora deberá enfrentar una investigación judicial que podría revelar un nuevo capítulo de irregularidades dentro del ministerio.