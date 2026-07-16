Educación: será necesario acreditar un presentismo mínimo del 90% para obtener un Muy Bueno o Sobresaliente

Otro eje es el de la constante formación de docentes, que también afectará a la cadena de ascensos dentro del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires: a partir del ciclo lectivo de 2027 se eliminarán categorías como "antecedentes pedagógicos" y "otros antecedentes" para incorporar puntos en la carpeta.

De los 59 puntos ideales, la antigüedad en un cargo pasará a valer apenas seis, mientras que los títulos universitarios, postítulos, especializaciones y maestrías pasarán a tener más peso a la hora de construir un currículum para competir por un cargo.

En el caso de los cargos directivos, el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Mercedes Miguel, se propuso modificar los requisitos para incluir títulos universitarios específicos en caso de que el concurso se abra para vicedirector, director o supervisor: valerá más la licenciatura en Gestión Educativa, o una carrera similar.

Mercedes Miguel fue funcionaria nacional durante el macrismo

Mercedes Miguel anticipó este jueves que su ministerio trabajará con la Universidad de Buenos Aires y la UniCABA para ampliar la oferta académica a docentes, y durante la presentación del reglamento se aclaró que hoy en día ya existe un reconocimiento salarial de entre el 10% y el 15% del salario remunerativo por título.

En cuanto a las evaluaciones anuales a docentes de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño señaló que será necesario acreditar un presentismo mínimo del 90% para obtener un "Muy Bueno" o "Sobresaliente", y se utilizarán descriptores de desempeño con niveles de evaluación del uno al cinco para alcanzar un diagnóstico.

A quienes les quepa el diagnóstico de "Deficiente" se los someterá a un sistema simplificado para apartarles del cargo.

Por último, el Gobierno porteño pretende que a partir de 2027 el régimen de licencias de los docentes esté computado de manera distinta: pasarán a contarse por cada persona y no por cada cargo, cosa de que un mismo profesional no tenga más días disponibles al dar clases en distintas instituciones.

De ese modo, los profesionales de la Educación podrían ver alterados sus días de descanso. Los de estudio, por otra parte, se mantendrán en 28 días por año, pero con un máximo de tres jornadas consecutivas por cada pedido de licencia.

Los días de estudio tendrán que estar relacionados a la práctica docente y el desempeño profesional, y no podrán pedirse en caso de cursar materias que no estén ligadas a ese ámbito.