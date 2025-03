Pablo Juliano anticipó los detalles de la denuncia a Santiago Caputo: "Te voy a hacer m..."

Testigo directo de lo sucedido, el diputado reveló que "en un momento Caputo lo miraba fijamente y no le decía nada". Y agregó: "Facundo no le quitó la mirada, no se la bajó tampoco, como diciendo ‘quién te creés que sos’", expresó.

Con la presencia de Daniel Parisini (el Gordo Dan), Agustín Romo y Sebastián Amerio junto al asesor del Presidente, Juliano manifestó que el conflicto comenzó con Manes mostrando la Constitución y Milei interrumpiendo su discurso para chicanear a su compañero de bancada: "El que le hizo una pregunta al presidente fui yo y le consulté si cuando pensaba en endurecer las penas incluía las penas de estafas por el criptogate. Hay una sobrerreacción. Ellos pueden plantear cualquier barbaridad y después no se puede preguntar nada", se quejó.

Una vez escalado el tenso ida y vuelta en el recinto, Santiago Caputo va a buscar a Manes para increparlo. En este sentido, Juliano remarcó que en el Gobierno "juegan a los Peaky Blinders" y "andan con patotas y matones".

caputo manes.jpeg Cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes

La denuncia de Manes contra Santiago Caputo

Respecto de la acusación contra Santiago Caputo, Pablo Juliano reveló que la misma "se hará mañana, por amenazas, están trabajando abogados constitucionalistas por tratarse de un diputado de la Nación, por haberse dado esta situación en el recinto, en el marco de una Asamblea Legislativa, a los ojos de todo el país".

En referencia a los golpes recibidos por Facundo Manes, el jefe del bloque "Democracia para Siempre" destacó que la acusación no es, en este aspecto, contra el asesor presidencial: "En ningún momento el diputado Manes lo sindicó a Caputo de haber sido el autor de los golpes, ahora diputados de la Nación minimizando la situación o diciendo que si no te hubiese gustado te habrías retirado, me parece que es despreciable la actitud", lanzó.

Por otra parte, Juliano reveló que el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, lo invitó a pelear fuera del Congreso: "Estoy convencido de que quieren tapar el tema de las criptomonedas con todo esto. Es una estrategia y es una mirada personal. El nivel de exageración y de violencia es efectiva. Me rehúso a construir un discurso político desde el lugar de la violencia como hace Milei", sostuvo.