Para Lilia Lemoine, el atentado a Cristina Kirchner "fue armado por el albertismo"

Según escribió en redes sociales, para la diputada y maquilladora oficial de La Libertad Avanza (LLA) el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, en realidad, "fue armado por el albertismo".

Pero esta no es la primera vez que Lemoine insinúa esto, el 8 de abril de este año, apuntó contra el presidente del bloque de Unión Por la Patria (UxP), Germán Martínez, en medio del debate sobre la estafa $LIBRA: “Se puso rojo el presidente del bloque k gritando ‘¡¡¡Libra, Libra, coso, coso!!!’ Me pregunto de qué color se pondrá cuando avance la investigación por el supuesto atentado contra la ex Presidente Cristina Kirchner”, comentó.

Atentado a Cristina Kirchner: Gerardo Milman se presentó espontáneamente a declarar

Gerardo Milman se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para brindar una declaración espontánea en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, para entregar una "cronología de los hechos" para desvincularse de la acusación de "autoría intelectual".

Tras desmentir las versiones vertidas por periodistas de LN+, que insinuaron que iba a denunciar un "autoatentado", el diputado del PRO expresó: “Si existe o existiera uno o varios autores intelectuales, no es en mí donde lo tienen que buscar. Me pareció oportuno presentarme para relatar los hechos y explicarle a la jueza por qué creo que se me intentó involucrar”.

"Quiero salir de esto, me gritan asesino", manifestó en otra declaración que dio a radio El Destape.

El diputado del PRO fue vinculado a la causa a partir de una declaración del asesor legislativo de Unión por la Patria (UxP), Jorge Abello, quien aseguró haberlo escuchado decir, dos días antes del atentado, en un bar frente al Congreso: “Cuando maten a Cristina, voy a estar camino a la costa”. A esto, se le sumó que había pedido un informe sobre los movimientos de la custodia oficial de la expresidente y vicepresidenta en ese momento.

La situación de Gerardo Milman se volvió más compleja por la sospecha de un posible borrado de evidencia. Uno de los celulares clave, perteneciente a su exsecretaria Ivana Bohdziewicz fue borrado antes de ser entregado a la Justicia y, según declaró ella misma, accedió a eliminar el contenido por temor a la exposición mediática: “Estaba preocupada por mi vida personal. En ese momento los medios estaban bastante activos. Entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”.

En este contexto, el dirigente y mano derecha de Patricia Bullrich entregó a la Justicia un teléfono distinto al que usaba en el momento de los hechos.