Para Lilia Lemoine, la Unión Soviética aún existe

Embed Obvio, en la Unión Soviética HASTA HOY persiguen la homosexualidad. Los que no lo ven son idiotas útiles. https://t.co/ocuRTbOsS3 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) January 30, 2025

Para la libertaria, la ideología de género hace que una persona se pueda autopercibir como un menor de edad y nombró dos casos que sucedieron hace años en otros países; esto, en realidad, es llamado "transedad". En este sentido, también como ejemplo, mencionó al North American Man/Boy Love Association (NAMBLA), que se traduce en la Asociación norteamericana por el amor entre hombres y chicos, una comunidad estadounidense que defiende la pedofilia.

Las oposiciones insistieron en que ambos movimientos no tienen relación entre sí y persiguen fines distintos. La exlegisladora porteña de Unión por la Patria Ofelia Fernández salió al cruce de estos dichos y se burló de Lemoine: "Es un delirio sin igual, no sé si comparto especie o lenguaje con esta persona, sospecho que no".

En diálogo con MDZ, la diputada libertaria aseguró que nunca estuvo en sus intenciones si quiera ver el video que publicó Fernández. "En la manifestación LGBT hay de esta gente, también hay madres y mujeres que quieren ser progresistas, quieren hablar del amor libre, y empiezan a meter cosas como estas, que existen hace años y los encontré en redes, no son páginas que yo frecuento, pero las veo desde que empecé con la batalla cultural, por eso a mi no me la van a explicar", manifestó.

"Es peor de lo que la gente se imagina. La gente como (Ernesto) Tenembaum, en general, parecen estar interesados en tapar todo esto, porque hay muchos que les gusta la idea de que no haya edad de consentimiento. Hay gente que quiere eliminar la edad de consentimiento. Te van metiendo que los chicos nacen libres, entonces de pronto tenés a mamás y papás que le muestran a los nenes cómo es el amor libre, pero a los chicos no les gusta ver sexo salvo que estén sexualizados", insistió.

"Se benefician con esto los adultos que se quieren tener relaciones con menores de edad. Están abriendo la ventana de Overton y los únicos que nos oponemos somos los de la 'extrema derecha'; no, yo soy libertaria, no me importa lo que hace cada uno con su vida, pero lo que está mal, está mal. Y cuando a vos le respondes a gente como Ofelia Fernández, y a estos tipos los enfrentas con esta realidad, dicen que uno exagera", disparó Lemoine.