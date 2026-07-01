Tras los despidos en la CNEA, detallaron la situación vulnerable del organismo: "No sé cómo se sigue"
El Gobierno ordenó desvinculó a 170 personas el último día de junio. "Hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer mañana", advirtió un especialista.
El martes de esta semana empezó como cualquier otro día laboral para Nahuel Vega en el laboratorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Núñez, ciudad de Buenos Aires. Para el final de la jornada, el doctor en Física había tenido que decirle adiós a decenas de colegas que fueron despedidos por orden del Gobierno nacional.
"Los que me conocen saben que yo vengo acá, al Centro Atómico, que es parte de la CNEA, desde los 17 años, o sea que hace más de 20 años que vengo acá. Lo que pasó hoy no pasó nunca: el 20% de los contratados hoy recibieron un mail diciendo que mañana no tienen que venir a trabajar", describió Vega en un video difundido en redes sociales.
La gestión que encabeza Javier Milei despidió a 170 trabajadores entre los de la sede de Núñez y los del Centro Atómico Bariloche con la excusa de que sus contratos vencían el 30 de junio y simplemente no serían renovados.
"Le podemos poner cara a esa gente: una de las personas que mañana no tienen que venir a trabajar es la técnica que trabaja en el microscopio electrónico. Nosotros somos un grupo como de 40 personas, tenemos una sola secretaria. Esa secretaria mañana no tiene que venir a trabajar", relató Vega, que se hizo viral en 2020 por rendir su tesis de manera remota por culpa de la cuarentena.
Esta semana efectivos de Gendarmería Nacional, al mando de la ministra de Seguridad libertaria, Alejandra Monteoliva, desalojaron de sus oficinas y laboratorios a los profesionales como si se tratara de terroristas.
Pero el verdadero peligro inminente es la falta de personal para hacer funcionar la dependencia pública, como señaló el físico.
"Cada vez que ofrecemos un servicio -en particular éste laboratorio ofrece servicios a la industria automotriz y otras-, la dependencia que coordina todo eso depende de una persona a la que echaron. Mañana no tiene que venir a trabajar", explicó.
"No sé cómo se sigue, la verdad. Mañana los demás, que sí tenemos que venir a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer a partir de mañana, y no sé qué se hace, cómo se sigue", expresó en referencia a la decisión oficial, que tomó "a todos por sorpresa".
El Gobierno nacional aplicó una vez más el factor sorpresa y la motosierra indiscriminada para ajustar en el sector público sin tener en cuenta el valor ni el rol de cada empleado en áreas sensibles del Estado, sea en el CONICET, el INCAA, Télam, el INADI, la ANSES, la ANAC o el Servicio Meteorológico Nacional.
Al principio de la gestión libertaria se habían producido situaciones similares con cierres arbitrarios e intempestivos en la Administración Pública que dejaron encleque el funcionamiento de áreas de seguridad social, salud, educación y ciencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario