Tras los despidos en la CNEA, detallaron la situación vulnerable del organismo: "No sé cómo se sigue"

Pero el verdadero peligro inminente es la falta de personal para hacer funcionar la dependencia pública, como señaló el físico.

"Cada vez que ofrecemos un servicio -en particular éste laboratorio ofrece servicios a la industria automotriz y otras-, la dependencia que coordina todo eso depende de una persona a la que echaron. Mañana no tiene que venir a trabajar", explicó.

"No sé cómo se sigue, la verdad. Mañana los demás, que sí tenemos que venir a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer a partir de mañana, y no sé qué se hace, cómo se sigue", expresó en referencia a la decisión oficial, que tomó "a todos por sorpresa".

El Gobierno nacional aplicó una vez más el factor sorpresa y la motosierra indiscriminada para ajustar en el sector público sin tener en cuenta el valor ni el rol de cada empleado en áreas sensibles del Estado, sea en el CONICET, el INCAA, Télam, el INADI, la ANSES, la ANAC o el Servicio Meteorológico Nacional.

Al principio de la gestión libertaria se habían producido situaciones similares con cierres arbitrarios e intempestivos en la Administración Pública que dejaron encleque el funcionamiento de áreas de seguridad social, salud, educación y ciencia.