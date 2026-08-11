Paro universitario: desde la UBA adelantaron que "las puertas estarán abiertas"
Emiliano Yacobitti aclaró que la adhesión dependerá de cada trabajador. Los gremios reclaman por salarios y financiamiento y anunciaron otro paro.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, adelantó que "las puertas de la UBA estarán abiertas" durante el paro nacional y aclaró que la adhesión dependerá de cada docente y no docente. "La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente", señaló el contador en diálogo con Infobae.
La medida fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para los trabajadores del sector. Los gremios sostienen que, debido al paro, las facultades no dictarán clases presenciales ni virtuales.
Las federaciones universitarias cuestionaron las declaraciones de Yacobitti y lo acusaron de "atacar el derecho a huelga", además de reclamar respuestas frente a los bajos salarios y la existencia de cargos ad honorem.
El vicerrector de la UBA se manifestó en reiteradas oportunidades a favor de la aplicación "de forma inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario. También cuestionó las políticas del Gobierno nacional y sostuvo que las medidas de ajuste "buscan desfinanciar el sistema y vaciar la educación pública".
Desde las federaciones universitarias señalaron que la medida de fuerza responde a "la falta de respuesta" del Poder Ejecutivo y al "sostenido ahogo presupuestario".
Además, los sindicatos de la UBA anunciaron un nuevo paro nacional para la semana próxima, que se extenderá desde el lunes 18 hasta el sábado 22.
Qué dijo el Gobierno sobre el presupuesto universitario ante el paro
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, calificaron el paro como una medida "política e ilegítima" y aseguraron que "las transferencias están al día", de acuerdo con los compromisos asumidos previamente.
En ese marco, el Gobierno remarcó que convocó a una reunión paritaria para el 1° de septiembre, mientras continúa el conflicto con los gremios universitarios por los salarios y el financiamiento del sistema.
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