Paro universitario: desde la UBA adelantaron que "las puertas estarán abiertas"

Además, los sindicatos de la UBA anunciaron un nuevo paro nacional para la semana próxima, que se extenderá desde el lunes 18 hasta el sábado 22.

Qué dijo el Gobierno sobre el presupuesto universitario ante el paro

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, calificaron el paro como una medida "política e ilegítima" y aseguraron que "las transferencias están al día", de acuerdo con los compromisos asumidos previamente.

En ese marco, el Gobierno remarcó que convocó a una reunión paritaria para el 1° de septiembre, mientras continúa el conflicto con los gremios universitarios por los salarios y el financiamiento del sistema.