Patricia Bullrich criticó a Mauricio Macri por la reforma jubilatoria

"La mayoría de los que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción", había escrito Macri en sus redes sociales.

Bullrich reconoció que las declaraciones del actual titular del PRO en redes sociales sobre la necesidad de cuidar el equilibrio fiscal son válidas. Sin embargo, insistió en que los senadores de ese partido deben actuar en consonancia con estos principios desde el inicio, en lugar de llegar al veto. “Llegar al veto es poner al Gobierno en una situación difícil”, reclamó en una entrevista con TN.

A pesar de sus críticas, Bullrich destacó que un acercamiento del PRO para trabajar en conjunto con el Gobierno podría ser beneficioso y ayudar a ordenar la situación actual.

“Se está ordenando, y a nosotros nos viene bien ese orden porque hubo bastante ruido. No nos importaría mucho si ese ruido no afectara la economía del país. Si fuera solo un juego político, que se diviertan, pero el ruido atenta contra el tiempo; si no hubiera habido tanto ruido, estaríamos un par de meses más adelantados en la recuperación de la Argentina”, afirmó.

Patricia Bullrich hizo un análisis del Gobierno

Durante la entrevista, Bullrich también analizó la gestión del Gobierno y enfatizó la importancia de que "todos los miembros del Gobierno tengan la misma dirección hacia donde ir". Por otro lado, hizo un llamado a que el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel trabajen juntos para dirigir al país en una sola dirección, especialmente en áreas cruciales como la economía y la seguridad.

Por un lado, la ministra destacó que el enfoque principal del Gobierno está puesto "en ordenar y desregular la economía". Aseguró en ese sentido que buscan simplificaciones para los ciudadanos y ayudar a la competitividad de las empresas, "en la seguridad" y "mejorar de los argentinos".

Por el otro, indicó que su relación con Victoria Villarruel es "razonable" y aclaró que la agenda del Gobierno no incluye los temas que la Vicepresidente quiere impulsar, como reabrir casos de terrorismo relacionados con Montoneros. “Sólo la economía y la seguridad son los temas que ocupan al Presidente”, afirmó.

Bullrich pidió que Germán Kiczka vaya a una cárcel

Por otro lado, Bullrich se refirió al caso del diputado Germán Kiczka, acusado de distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. Criticó que siga bajo custodia en una comisaría en lugar de estar en una cárcel, sugiriendo que la falta de medidas adecuadas de seguridad en su detención es problemática. Además, mencionó que discutirá este tema con el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez al destacar que el detenido está "bajo la Justicia misionera" y que fue la que decidió "no incomunicarlo y permitirle visitas".

Respecto a las visitas de los familiares, subrayó: "Será el cauce que le quieran dar, no me parece que sea una imagen adecuada (la foto que circuló sobre las visitas). Incluso, hasta hoy, ese delito no tiene una condena muy grande. No sé por que sigue estando en una comisaría, porque debería estar en una cárcel. Supongo que lo querrán tener cerca. Además, si la imagen se pudo filmar es porque no tiene todos los mecanismos de seguridad que debe tener".