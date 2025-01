Patricia Bullrich, sobre el viaje de la Selección Argentina Sub-20 a Venezuela: "Pueden ser secuestrados"

En ese sentido, Bullrich mencionó que aún no está claro qué sucederá tras el 10 de enero, y manifestó que, si asumiera el opositor González Urrutia, se podría esperar un gobierno democrático. Sin embargo, si Maduro sigue en el poder, Bullrich cuestionó la posibilidad de realizar un evento deportivo en el país. "¿Se puede hacer un evento de fútbol en un lugar como ese? Tal vez haya que cambiar la sede, y la Conmebol debería reconsiderarlo", dijo.

patricia bullrich Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación

La ministra enfatizó que "Argentina no va a enviar a jóvenes que puedan ser secuestrados. ¿Qué diferencia hay entre un futbolista, que es una figura clave, y un gendarme? Pueden acusarlos de cualquier cosa", subrayó.

Consultada sobre la situación en Venezuela, Bullrich explicó que el régimen de Maduro está atravesando un "choque frontal" con el pueblo, mientras su gobierno se mantiene a través de la represión. También destacó el caso del secuestro del yerno de Edmundo González Urrutia y el intento de involucrar al gendarme argentino en un supuesto atentado contra la vicepresidenta.

Finalmente, la ministra mencionó que, si González Urrutia no asumiera como presidente el 10 de enero, "tendremos que buscar una salida diferente. No nos quedaremos quietos y tenemos planes, pero no lo haremos público", concluyó.

La lista de convocados por Placente para la Selección Argentina Sub 20

Jeremías Martínez (River)

Santino Barbi (Talleres)

Agustín Chávez (Unión)

Dylan Gorosito (Boca)

Agustín Obregón (River)

Juan Giménez (Rosario Central)

Thiago Silvero (Vélez)

Tobías Ramírez (Argentinos)

Juan Villalba (Gimnasia)

Julio Soler (Lanús)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Mariano Gerez (Lanús)

Milton Delgano (Boca)

Ignacio Perruzzi (San Lorenzo)

Valentino Acuña (Newell's)

Claudio Echeverri (Manchester City -Inglaterra-)

Franco Mastantuono (River)

Agustín Ruberto (River)

Alexander Woiski (Mallorca -España-)

Santiago Hidalgo (Independiente)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Ian Subiabre (River)

Maher Carrizo (Vélez)

