Patricia Bullrich defendió a Batistuta por la presunta explotación laboral y aprovechó para hacer campaña

Finalmente, cerró su tweet mostrando que, en realidad, le interesaba visibilizar su campaña a presidenta: "Conmigo, esto se termina", aseguró.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1677706986283048961 Invirtió en el país y en el campo todo lo que ganó como estrella del fútbol mundial. Da trabajo, genera riqueza y hoy lo persigue la mafia sindical. Lo de @GBatistutaOK es un ejemplo de cómo el éxito y el mérito son castigados en la Argentina.



Conmigo, esto se termina. pic.twitter.com/eW7YHJg2NO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 8, 2023

La reacción de Batistuta tras las acusaciones: "Estoy temblando"

El ex futbolista Gabriel Batistuta se refirió a las acusaciones en su contra de un denunciante anónimo que aseguró que en su campo de Reconquista, Santa Fe, hay trabajadores "en condiciones deplorables", y al respecto afirmó: "No quiero decir lo que pensé hacer, pero es muy triste, mejor dejarlo pasar", refiriéndose a una posible locura en medio de su angustia.

Cabe destacar que el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, también había divulgado que en una inspección en uno de los campos del ex goleador se detectó una escena "indignante" y con trabajadores "en condiciones deplorables".

En torno a esto, quien fuera figura del Seleccionado se pronunció al respecto: "Estoy bastante mal, triste, estoy solo en el campo y estoy temblando, espero poder terminar de hablar. La situación es triste para mí en este momento. Ayer me levanté como todas las mañanas, me preparo el mate, prendí la computadora, me dispuse a leer las noticias y me encuentro en primera plana como un maltratador de empleados o que tengo a los peones del campo en condiciones deplorables. Imagínate lo que fue para mí", sostuvo el exjugador de la Selección Argentina en declaraciones radiales.

Además, negó rotundamente lo que se señala en su contra al remarcar que en sus campos "se respetan todos los derechos laborales y tenemos todos los papeles".