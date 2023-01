El filoso dardo de Patricia Bullrich sobre el Gobierno de Mauricio Macri

bullrich.jpg

Tras insistir en su decisión de ir por la presidencia ser candidata presidencial por Juntos por el Cambio, prácticamente descartó una presentación del ex presidente Macri: "Hasta este momento no se ha subido y no sabemos si se va a subir".

También cuestionó la política de desarrollo social que mantuvo el gobierno de Macri -en el cual el ministerio de que encabezó Carolina Stanley- a la que consideró como una "continuidad de lo mismo que venía del kirchnerismo, poniendo encima más plata".

Y advirtió: "La gente quiere una persona que sea capaz de decidir que no haya más piquetes, que haya 180 días de clases y que se mejore la calidad educativa. Voy a cambiar los planes sociales por seguros de desempleo. Voy a hacer cosas de fondo, profundas. La gente quiere orden y cambio, que no haya más empleados públicos que privados".

bullrich macri

En esa línea, manifestó que la administración de Macri debería haber realizado un "cambio total" para que las personas que cobran un plan social "se sintieran verdaderos ciudadanos".

También reconoció que JxC evalúa ofrecerle al diputado de La Libertad Avanza Javier Milei "una participación común" en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones, aunque aclaró que por ahora el líder libertario pertenece a "otra fuerza política".

"Lo que se ha discutido esta semana en la provincia de Buenos Aires, en la que se vota en una sola vuelta, es que puede pasar que haya candidatos separados o se le puede ofrecer a Milei una participación común", afirmó la ex ministra.