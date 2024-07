Estalla la interna: la respuesta de Patricia Bullrich y Javier Milei al duro mensaje de Mauricio Macri

Bullrich planteó que 6.200.000 personas la acompañaron en su decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. "Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con mas fuerza. Y al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo, en campaña, el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento", aseveró en referencia a al disputa contra Sergio Massa en la segunda vuelta presidencial.

Bullrich: "Ayudamos a un triunfo electoral definitivo"

En sus declaraciones, Bullrich expresó: ”Avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas. Y definitivo. Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable. Y como ministra de Seguridad, me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien", continuó la funcionaria, que se autodefinió como "Ministra de Seguridad de una Argentina que decidió ponerse de pie".

"Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes", siguió.

Tras desarrollar los motivos que la llevaron a darle su apoyo personal a Milei, la ministra hizo un llamado al PRO, el partido del que fue presidenta hasta hace unos meses. Sostuvo que el debate que quiere dar puertas adentro del partido "no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo" y aseveró que en los primeros seis meses de la gestión libertaria se dio "un cambio inédito, conseguido contra viento y marea".

"Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes", afirmó en lo que pareció un mensaje directo hacia Mauricio Macri, que recibió numerosas críticas de los sectores más duro del PRO por el gradualismo con el que encaró su gestión como presidente en 2015.