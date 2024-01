"Fracaso total": así calificó Patricia Bullrich al paro tras asegurar que sólo hubo 40.000 personas

Con lugares comunes a su discurso político y haciendo eco al slogan del anterior gobierno nacional del que formó parte, el de Mauricio Macri, Bullrich dio por terminado el paro y la movilización sin contar que el transporte público dejará de funcionar a partir de las 19.

De 21 millones de trabajadores, solo el 0,19 % se movilizó, si consideramos entre los trabajadores a La Cámpora y las organizaciones sociales. 40 mil personas. Fracaso total.



El cambio a toda marcha. pic.twitter.com/uzEYp4TTUn — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024

Mientras tanto, una multitud convocada por la CGT y otras organizaciones gremiales y sociales se manifestó durante la tarde frente al Congreso Nacional para celebrar la "unidad de los trabajadores" y defender "los derechos conquistados" por la clase obrera, con cánticos que replicaron el lema "La Patria no se vende" contra el DNU firmado por Javier Milei y la llamada ley Ómnibus impulsada por el Gobierno.

Desde las primeras horas de la mañana, los manifestantes se concentraron en la Plaza del Congreso y hacia el mediodía habían desbordaron muchas de las calles aledañas, que se mantuvieron con el tránsito cortado en detrimento del protocolo de seguridad impuesto por la mismísima Patricia Bullrich.

Cientos de carteles y banderas se desplegaron a lo largo y ancho de la Plaza con consignas como "La patria no se vende, se defiende", "Ni un paso atrás", "Sin libros no hay cultura", "Contra el ajuste y la represión ¡Lucha y organización!", "Hoy salimos para defender lo obvio", "La cultura no se salva sola", "Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el DNU", entre otros.

Además se repitieron las marchas y manifestaciones en otras ciudades del mundo, como Berlín, París, Roma o Bruselas, Montevideo o Santiago de Chile. Dentro de la Argentina la convocatoria de la CGT al paro y movilización encontró adeptos en Neuquén, Río Negro, Córdoba y Mendoza, donde los asistentes dejaron sus actividades comerciales o turísticas para manifestarse contra el gobierno.

Los que no llevaron mucha gente son los de Bariloche pic.twitter.com/kttrF5BCvI — Bel Bozzolo (@bel_bozzolo) January 24, 2024