Patricia Bullrich, nueva ministra de Seguridad: hace tres días decía no querer "un lugar en el que ya estuve"

En esa entrevista televisiva, la ex funcionaria macrista aseguró que "cualquier tipo de decisión se toma en conjunto" entre las dos fuerzas políticas pero aclaró que será Milei quien "arme su gabinete".

Sobre la posibilidad de encabezar la cartera de Seguridad, de la que estuvo al mando durante el gobierno de Mauricio Macri, dijo entonces que "no está hablado", y agregó: "Si viene alguien y te dice 'querés estar ahí', yo digo que no, no quiero estar en un lugar donde ya estuve. Ahora, si viene alguien y dice no tenés otra alternativa de cómo solucionar este problema y la única persona en Argentina que lo puede solucionar sos vos, te pone en una situación compleja".

"Finalmente si te lo piden, te lo piden y te lo piden... no soy una persona obtusa", remarcó. Al parecer, se lo pidieron, se lo pidieron y se lo pidieron.