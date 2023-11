Patricia Bullrich y un posible regreso a Seguridad: "No quiero estar en un lugar en el que ya estuve"

En una entrevista televisiva, la ex funcionaria macrista aseguró que "cualquier tipo de decisión se toma en conjunto" entre las dos fuerzas políticas pero aclaró que será Milei quien "arme su gabinete".

Sobre la posibilidad de encabezar la cartera de Seguridad, de la que estuvo al mando durante el gobierno de Mauricio Macri, dijo que "no está hablado".

Sin embargo, sobre ese punto agregó: "Si viene alguien y te dice 'querés estar ahí', yo digo que no, no quiero estar en un lugar donde ya estuve. Ahora, si viene alguien y dice no tenés otra alternativa de cómo solucionar este problema y la única persona en Argentina que lo puede solucionar sos vos, te pone en una situación compleja".

"Finalmente si te lo piden, te lo piden y te lo piden... no soy una persona obtusa", remarcó.

Sobre la política que La Libertad Avanza tomaría sobre los medios públicos, manifestó: "¿Cuántas agencias de noticias hay hoy en el mundo? ¿Cuánta gente tienen esas agencias de noticias? ¿30 o 40 personas?".

Y repreguntó: "¿Qué es Télam? Un reservorio de gente que ya no tiene tarea, no hay más agencias".

Luego agregó que "una cosa es un despido y otra cosa es la Ley de Empleo Público" que, hipotetizó, es "cuando un ente no exista más".

Consultada sobre la necesidad de que una medida de ese tipo deba obtener sanción del Congreso, señaló que no conoce cuál es "idea" que llevaría adelante LLA, pero que podría utilizarse también la "Ley de Ministerios que es una ley fundacional del tipo de Estado que se quiere plantear".

En declaraciones más temprano a Radio Mitre, Bullrich reivindicó la decisión que tomó en su momento de respaldar la postulación del libertario de cara al balotaje al considerar que, con ese apoyo, "se facilitó" el triunfo de La Libertad Avanza en esa instancia electoral y que el resultado del balotaje de ayer marca "la posibilidad de tener un cambio que lleve a la Argentina a una situación de progreso".

"Por supuesto -agregó la exministra de Seguridad- que nosotros no fuimos la fuerza que lo protagonizó, pero fuimos una fuerza que, al tomar una posición volcada hacia el apoyo a Javier (Milei), permitió, ayudó, facilitó a que esto sucediera", en alusión al triunfo de Milei en el balotaje, en el que se impuso con 11,4 puntos de ventaja sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Remarcó que "fue una decisión estratégica e importante que se tomó y que ha dado un resultado muy concreto, porque el voto en blanco fue el menos protagonista de todos los votos".

Por último, sostuvo que el excandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, tendría una actitud "mezquina" si se tomara licencia de su cargo y deja la transición en materia económica en manos de otros funcionarios.