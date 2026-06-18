Perú confirmó la visita oficial del papa León XIV para noviembre: ¿viene a la Argentina?
El presidente de Perú, José María Balcázar, ratificó que el papa León XIV visitará el país en fin de año. La gira podría incluir a Uruguay y la Argentina.
El presidente de Perú, José María Balcázar, ratificó públicamente este jueves que el papa León XIV visitará ese país durante la primera quincena de noviembre de 2026, lo que podría dar por confirmada la agenda de un tour del Pontífice por Sudamérica.
El vínculo del papa León XIV con Perú es innegable debido a los años que pasó en ese país, donde fue ungido Obispo de Chiclayo en 2015 por designación del papa Francisco. La sintonía entre Robert Prevost y Jorge Bergoglio también está bien documentada.
El anuncio de Balcázar, que se formalizó luego de mantener un extenso encuentro bilateral de casi dos horas con León XIV en el Vaticano, incrementó de manera inmediata las expectativas e hipótesis en las cancillerías de la Argentina y Uruguay respecto a una gira continental unificada.
Por de pronto ya anunciaron la probable visita tanto el canciller argentino, Pablo Quirno, como los funcionarios de Uruguay que recibirían al papa León XIV.
Este jueves Balcázar le expresó a RPP que la agenda del Sumo Pontífice en Perú contemplaría una extensión de entre ocho y diez jornadas operativas.
Un primer esbozo de itinerario comprende misas y actividades oficiales en las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y estaría la puerta abierta a incorporar paradas logísticas en Puno e Iquitos, según lo decida la delegación.
A mediados de mayo, el canciller argentino, Pablo Quirno, había deslizado un sugestivo mensaje tras una reunión con el presidente Javier Milei, aludiendo a una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" para la cual restaba únicamente coordinar el calendario.
Aquella manifestación se acopló a las gestiones iniciadas en febrero en Roma, oportunidad en la cual la diplomacia argentina entregó una carta formal de invitación firmada por el Presidente.
Desde entonces, Javier Milei se mostró en sintonía, dispuesto a recibir al "otro león", y hasta apareció en el Tedeum en la Catedral Metropolitana para el 25 de Mayo.
En sintonía con este despliegue, las autoridades de las Relaciones Exteriores de Uruguay también admitieron la existencia de intensas labores dirigidas a acoplar la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Montevideo durante el mismo mes de noviembre.
Por el momento, y con estricto apego a los manuales de procedimiento del Vaticano, el Palacio Apostólico no ha remitido la notificación formal a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), documento encargado de convalidar institucionalmente la organización del evento religioso junto al Gobierno de la Nación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario