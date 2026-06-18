Perú confirmó la visita oficial del papa León XIV para noviembre: ¿viene a la Argentina?

Este jueves Balcázar le expresó a RPP que la agenda del Sumo Pontífice en Perú contemplaría una extensión de entre ocho y diez jornadas operativas.

Un primer esbozo de itinerario comprende misas y actividades oficiales en las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y estaría la puerta abierta a incorporar paradas logísticas en Puno e Iquitos, según lo decida la delegación.

A mediados de mayo, el canciller argentino, Pablo Quirno, había deslizado un sugestivo mensaje tras una reunión con el presidente Javier Milei, aludiendo a una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" para la cual restaba únicamente coordinar el calendario.

Aquella manifestación se acopló a las gestiones iniciadas en febrero en Roma, oportunidad en la cual la diplomacia argentina entregó una carta formal de invitación firmada por el Presidente.

pablo quirno papa

Desde entonces, Javier Milei se mostró en sintonía, dispuesto a recibir al "otro león", y hasta apareció en el Tedeum en la Catedral Metropolitana para el 25 de Mayo.

En sintonía con este despliegue, las autoridades de las Relaciones Exteriores de Uruguay también admitieron la existencia de intensas labores dirigidas a acoplar la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Montevideo durante el mismo mes de noviembre.

Por el momento, y con estricto apego a los manuales de procedimiento del Vaticano, el Palacio Apostólico no ha remitido la notificación formal a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), documento encargado de convalidar institucionalmente la organización del evento religioso junto al Gobierno de la Nación.