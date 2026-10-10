Pese al fallo de la Corte, la oposición insiste con sesionar para derogar el DNU 70/23
La decisión del máximo tribunal en cuanto a reponer temporalmente límites a la extranjerización de las tierras rurales no desactiva la iniciativa opositora, si bien muchos diputados "tibios" ya no darían quórum.
Pese al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que repuso la vigencia de la Ley de Tierras en cuanto a las limitaciones de compras para extranjeros, la oposición mantiene la iniciativa de convocar a una sesión de la Cámara de Diputados para la semana próxima, con el objetivo de derogar el DNU 70/23, que a su vez había derogado la Ley de Tierras que, en un principio, la misma Corte había considerado legal.
Como se sabe, a fines del mes pasado el máximo tribunal había rechazado la demanda contra el mencionado decreto de Javier Milei presentada por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), argumentando que el CECIM carecía de "legitimación activa" para litigar bajo el argumento de la soberanía nacional. En concreto, ratificaba que la Ley quedaba derogada por el 70/23.
Pero, ante el fuerte rechazo social y político a esa controvertida decisión, esta semana decidió aceptar el reclamo en el mismo sentido presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades de pueblos originarios y una legisladora rionegrina, que invocaron derechos de incidencia colectiva vinculados a la protección del ambiente sano y derechos de comunidades indígenas.
En definitiva, ordenó que el expediente vuelva al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, donde se inició originalmente la demanda colectiva, y sea ese tribunal el que resuelva si la derogación de la Ley de Tierras mediante el decreto de necesidad y urgencia es constitucional o no; medida cautelar que, momentáneamente, repone en vigencia la Ley de Tierras.
Una cautelar más oficialista que opositora
Medida cautelar de máximo tribunal que no dejó conforme a nadie; mucho menos a la oposición, que ve en ella un medio que sirve a la propia Corte Suprema y al Gobierno para desactivar la convocatoria a una sesión donde el DNU 70/23 sea derogado por su inconstitucionalidad.
Esa es la postura que unifica a los bloques de Unión por la Patria (UxP), la mayoría de Provincias Unidas (PU), el Frente de Izquierda (FIT) y los misioneros de Argentina Federal, que fueron quienes pusieron la firma para el pedido de sesión.
"La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso", esgrimió el diputado Pablo Juliano (PU) en redes sociales.
Mientras tanto, los diputados dialoguistas o los “tibios” que en principio también rechazaban la extranjerización de las tierras rurales, encuentran en la cautelar de la Corte la excusa perfecta para dar marcha atrás: ya no darían quórum a la sesión del 15 de octubre, lo que pone en peligro la posibilidad de que el decreto presidencial sea derogado por el Congreso.
Vale recordar que, además, la sesión fue convocada también para tratar otros dos temas que irritan al oficialismo anarcocapitalista: la Ley de Discapacidad y la iniciativa que busca dar respuestas al problema del sobreendeudamiento y morosidad familiar.
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