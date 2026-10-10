Pese al fallo de la Corte, la oposición insiste con sesionar para derogar el DNU 70/23

Esa es la postura que unifica a los bloques de Unión por la Patria (UxP), la mayoría de Provincias Unidas (PU), el Frente de Izquierda (FIT) y los misioneros de Argentina Federal, que fueron quienes pusieron la firma para el pedido de sesión.

"La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso", esgrimió el diputado Pablo Juliano (PU) en redes sociales.

Mientras tanto, los diputados dialoguistas o los “tibios” que en principio también rechazaban la extranjerización de las tierras rurales, encuentran en la cautelar de la Corte la excusa perfecta para dar marcha atrás: ya no darían quórum a la sesión del 15 de octubre, lo que pone en peligro la posibilidad de que el decreto presidencial sea derogado por el Congreso.

Vale recordar que, además, la sesión fue convocada también para tratar otros dos temas que irritan al oficialismo anarcocapitalista: la Ley de Discapacidad y la iniciativa que busca dar respuestas al problema del sobreendeudamiento y morosidad familiar.