FOVIRA: "Sostenemos la anulación de privilegios concedidos a CABA durante el gobierno de Macri en perjuicio de las provincias"

El comunicado de FOVIRA

“El Federalismo no se negocia”. CABA no es una provincia, de modo que no corresponde el reclamo que planteó ante la Corte cuando el gobierno nacional retrotrajo la asignación de recursos a los parámetros vigentes anteriores al inexplicable e inexcusable privilegio del gobierno de Cambiemos en favor de la Ciudad Autónoma.

Las Vicegobernadoras y Los Vicegobernadores nucleados en el FOVIRA adherimos firmemente al sólido Informe Técnico de la Comisión Federal de Impuestos, que 21 provincias aprobaron, el cual estableció, sin dejar lugar a dudas, que el traspaso de la Policía a CABA significaba una asignación de recursos por 11.000 millones de pesos y no los más de 18.000 millones de pesos que Macri le otorgó mediante un decreto.

Nuestras provincias argentinas en su conjunto, como producto del privilegio que recibió CABA, se han visto privadas hasta el momento de alrededor de 500.000 millones de pesos que debieron haber recibido en concepto de coparticipación federal.

No caben dudas de que esos fondos deben ser asignados a los estados provinciales para que puedan ser distribuidos en atender a los 44 millones de argentinas y argentinos que en ellas viven.

Desde FOVIRA afirmamos que es imperioso que se evite afectar la disponibilidad de los recursos de las provincias y ratificamos nuestra convicción y nuestro compromiso con tres principios esenciales que nos animan: Integración, Solidaridad y Federalismo.

Adhieren: Verónica Magario, vicegobernadora de Buenos Aires, Analía Rach Quiroga, vicegobernadora de Chaco, Ruben Dusso, vicegobernador de Catamarca, Ricardo Sastre, vicegobernador Chubut, Maria Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, Eber Solis, vicegobernador de Formosa, Carlos Haquim, vicegobernador de Jujuy, Mariano Fernández, vicegobernador de La Pampa, Florencia Lopez, vicegobernadora de La Rioja, Antonio Marocco, vicegobernador de Salta, Roberto Gattoni, vicegobernador de San Juan, Eugenio Quiroga, vicegobernador de Santa Cruz, Alejandra Rodenas, vicegobernadora de Santa Fe, Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero, Eduardo Mones Ruiz, vicegobernador de San Luis, Sergio Mansilla, vicegobernador de Tucumán.