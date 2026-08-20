Qué declaró Fernando Cerimedo sobre su vínculo con Nadia Beller: "Relación más de amistad"

Sobre los hechos ocurridos el lunes pasado, el actual colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que vio a Beller por última vez el domingo anterior, cuando ella le dijo que iría al hotel Viru Viru, donde fue atacada por los sicarios.

"El día domingo nos vimos, me dijo que iba al hotel”, indicó, añadiendo que “el lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 6 de la mañana", negando haber tenido algún tipo de participación en el ataque contra Beller.

Como se sabe, al ser considerado un sospechoso del intento de femicidio, el dueño del portal La Derecha Diario fue capturado en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

En tanto, la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra solicitó seis meses de prisión preventiva para Cerimedo mientras avanza con la investigación que podría derivar en una condena a prisión de hasta 30 años.