Qué declaró Fernando Cerimedo sobre su vínculo con Nadia Beller: "Relación más de amistad"
El exasesor de Javier Milei y propietario de La Derecha Diario negó ante los fiscales haber tenido alguna relación con los sicarios que atacaron a la abogada.
Finalmente, Fernando Cerimedo declaró en Bolivia luego de ser imputado por "tentativa de femicidio" en la causa que la Justicia boliviana investiga tras el ataque efectuado por sicarios contra quien sería su pareja, Nadia Beller.
Qué declaró Fernando Cerimedo sobre su vínculo con Nadia Beller
Tras haberse negado a declarar ante los fiscales en dos ocasiones, quien fuera asesor político y mediático de Javier Milei prestó declaración en forma voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz de la Sierra, en cuyas dependencias permanece detenido.
Según lo que trascendió de su testimonio, Cerimedo dijo que conoció a la abogada boliviana en octubre de 2025 mediante un amigo en común y que con ella mantenía “una relación de amistad”, negando que fueran o hubieran sido pareja, como sostuvo la víctima.
"La conozco desde octubre de 2025. Nos conocimos a través de un amigo común, por la campaña con Ideas Universidad de Santa Cruz", dijo, señalando que en diciembre de ese año “firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café”.
Y añadió que Beller, de 33 años, “se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto". Como se sabe, la mujer aseguró que mantenía una relación sentimental con él y que, incluso, estaba embarazada del consultor argentino.
Sobre los hechos ocurridos el lunes pasado, el actual colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que vio a Beller por última vez el domingo anterior, cuando ella le dijo que iría al hotel Viru Viru, donde fue atacada por los sicarios.
"El día domingo nos vimos, me dijo que iba al hotel”, indicó, añadiendo que “el lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 6 de la mañana", negando haber tenido algún tipo de participación en el ataque contra Beller.
Como se sabe, al ser considerado un sospechoso del intento de femicidio, el dueño del portal La Derecha Diario fue capturado en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.
En tanto, la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra solicitó seis meses de prisión preventiva para Cerimedo mientras avanza con la investigación que podría derivar en una condena a prisión de hasta 30 años.
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