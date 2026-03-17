Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo titular de la ANSES

Asimismo, Arancibia tendrá la tarea de supervisar las auditorías constantes sobre las asignaciones sociales y las pensiones por invalidez, bajo la premisa de "llevar la moral como política de Estado", en sintonía con el discurso presidencial.

Con este cambio, el Gobierno apuesta a un técnico de carrera para administrar la caja más sensible del Estado nacional, priorizando la capacidad de gestión sobre el peso político territorial.