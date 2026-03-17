Renunció Fernando Bearzi, el director ejecutivo de la Anses
El Ministerio de Capital Humano ya confirmó a Guillermo Arancibia como su reemplazo para encarar una nueva etapa en la Anses.
El Gabinete nacional suma una nueva e importante baja en sus filas. Durante la tarde de este martes, se confirmó la sorpresiva renuncia de Fernando Bearzi, quien se desempeñaba hasta hoy como el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La dimisión del ahora exfuncionario fue ratificada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, marcando un nuevo recambio de nombres en una de las cajas y áreas más sensibles de toda la administración pública nacional.
El sucesor y los nuevos objetivos de la gestión de Anses
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Rápidamente, para evitar el vacío de poder, desde el Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello anunciaron quién tomará las riendas del organismo previsional. El elegido para asumir en esta nueva etapa es Guillermo Arancibia, quien tendrá el enorme desafío de reestructurar el funcionamiento diario de la entidad.
Según adelantaron desde la cartera oficial, la gestión de las nuevas autoridades cambiará el enfoque y estará centrada en los siguientes ejes principales:
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Digitalización total: Se buscará avanzar fuertemente en la incorporación de tecnología para digitalizar los procesos internos e históricos del organismo.
Optimización de trámites: El objetivo principal será agilizar las gestiones diarias de los ciudadanos para brindar respuestas más rápidas.
Modernización integral: Apuntan a transformar la estructura de la Anses para adaptarla a los estándares de eficiencia actuales.
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