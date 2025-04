Ramiro Marra y otro papelón: quiere cobrarle multas a personas en situación de calle y hasta Mariana Brey lo ubicó

Por esa razón, Mariana Brey lo entrevistó en el ciclo que conduce en el canal de streaming Neura y Marra no pudo evitar protagonizar otro papelón en torno a las personas en situación de calle: "Las normas de convivencias, las contravenciones, ayudan a ordenar a las personas que no se están dando cuenta que están cometiendo un error", comenzó diciendo.

Para luego lanzar un insólito disparate: "Vos le decís 'acá no te podés quedar, la alternativa de quedarte acá no existe, porque sino vas a tener una multa o una detención'", apuntó el candidato, lo que fue inmediatamente interrumpido por la conductora. "Pero... ¿cómo? Una multa a alguien que no te va a poder pagar un peso. No tienen para comer, mirá si te van a poder pagar una multa...", apuntó Brey, generando un silencio prolongado, donde el ¿ex? libertario no supo qué decir.

"Bueno, está bien, yo no te estoy diciendo que esto es de la noche a la mañana...", siguió Marra, para volver a ser frenado por Brey: "Pero es una medida que ni siquiera los atraviesa", sostuvo, sin dejar lugar a la duda sobre si Marra sabe dónde está parado o no.

Quiénes acompañan a Marra en las Legislativas por la UCeDé

El libertario expulsado se presentará a las Elecciones Legislativas de la Ciudad de Buenos Aires junto a Nabila Michitte, Eduardo Del Piano, Antonella Santagada y Facundo Velastiqui.

Ramiro Marra