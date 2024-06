Video: agredieron y escupieron a Ramiro Marra en la calle

Cuando Marra se dispuso a seguir su camino, el individuo lo escupió en la cara y le gritó: “Hijo de p... Fascista”.

Manteniendo la calma, el legislador le preguntó si había consumido alguna sustancia: “¿Estás drogado, gil?”, le dijo mientras algunas personas presentes trataban de alejar al agresor que, furioso, comenzó a los gritos: “Qué drogado la con... de tu madre, vos, yo se a quien le compras hijo de p... ¡La gente se muere de hambre!”.

agresion ramiro marra Un hombre increpó y escupió a Ramiro Marra

Marra continuó con su recorrido y le pidió perdón a las personas que lo esperaban: “Me pasa por andar sin custodia”, reflexionó.

Luego de que el video se difundiera en las redes sociales, el legislador compartió las imágenes anoche en su cuenta de X y comentó al respecto: “No pasa nada, no tenemos miedo. Queda en evidencia que los violentos son ellos. Nosotros seguimos trabajando para hacer grande a nuestro país nuevamente”.

agresion a marra.jpg

En tanto, este viernes a la mañana compartió el perfil de X de quien sería su agresor y expuso: “Este es el pibe que me escupió ayer. Me parece gracioso que se hace el picante, pero en realidad me tiene bloqueado”.

agresion a marra 2.jpg