Renunció el subsecretario de Ambiente de la Nación, que apoyó la modificación a la Ley de Glaciares

El cambio climático afecta a todos.

También fue criticado por no cumplir con la publicación de la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas, un documento requerido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El documento existe porque fue elaborado por técnicos de la subsecretaría, según Infobae, pero languidece en un cajón de Cancillería a la espera de ser remitido a las oficinas de la ONU.

La salida de Brom se produce en días en que Argentina debe definir su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31) y la reunión sobre Diversidad Biológica del mismo organismo (COP17).

En 2025 el Gobierno no autorizó al ahora exfuncionario a participar de la COP30, que se celebró en Brasil, aunque Brom estaba dispuesto a disertar sobre el cambio climático. En vez asistieron funcionarios de Cancillería.

Pablo Quirno junto a Javier Milei.

Apenas asumió se vio su primera diferencia de línea con el Gobierno cuando vivió un cruce con Manuel Adorni por pedir que no se politice la respuesta gubernamental a los incendios forestales en la Patagonia y otras áreas del país.

La antecesora de Brom al frente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación fue Ana Lamas, quien dejó el cargo por motivos personales vinculados al agotamiento.