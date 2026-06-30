Renunció el subsecretario de Ambiente de la Nación, que apoyó la modificación a la Ley de Glaciares
Fernando Brom había asumido en 2025 y era uno de los pocos funcionarios respaldados por Guillermo Francos que todavía estaban en el Gobierno nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no fue la única dependencia del Estado que se quedó sin titular el viernes pasado: a la renuncia de Antonio José Mauad se le sumó la carta de dimisión de Fernando Brom, que duró poco más de un año al frente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
La novedad fue publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ahora exjefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en una de sus últimas acciones antes de ser reemplazado por Diego Santilli.
Brom había asumido el cargo el 14 de febrero de 2025 con el respaldo de Guillermo Francos, quien a su vez renunció a la Jefatura de Gabinete de Javier Milei en octubre de ese año.
De ese modo, el exsubsecretario de Ambiente era uno de los últimos hombres de Franco que quedaban en las segundas líneas del Gobierno de Javier Milei, y estaba alineado al 100% con el proyecto del Gobierno al punto que apoyó la modificación de la Ley de Glaciares.
Otros de los "hitos" de su gestión fue disolver la Dirección de Cambio Climático, que recibía fondos internacionales para su sostén y desapareció del organigrama el 22 de abril pasado.
También fue criticado por no cumplir con la publicación de la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas, un documento requerido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El documento existe porque fue elaborado por técnicos de la subsecretaría, según Infobae, pero languidece en un cajón de Cancillería a la espera de ser remitido a las oficinas de la ONU.
La salida de Brom se produce en días en que Argentina debe definir su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31) y la reunión sobre Diversidad Biológica del mismo organismo (COP17).
En 2025 el Gobierno no autorizó al ahora exfuncionario a participar de la COP30, que se celebró en Brasil, aunque Brom estaba dispuesto a disertar sobre el cambio climático. En vez asistieron funcionarios de Cancillería.
Apenas asumió se vio su primera diferencia de línea con el Gobierno cuando vivió un cruce con Manuel Adorni por pedir que no se politice la respuesta gubernamental a los incendios forestales en la Patagonia y otras áreas del país.
La antecesora de Brom al frente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación fue Ana Lamas, quien dejó el cargo por motivos personales vinculados al agotamiento.
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