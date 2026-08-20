Reveladores chats de Fernando Cerimedo tras ataque a Nadia Beller: "O la eliminamos o estamos jodidos"

Ante la gravedad del contenido revelado por el análisis forense, la defensa de Beller presentó escritos urgentes ante el juzgado interviniente para solicitar la implementación inmediata de medidas de protección, restricciones de acercamiento y un esquema de custodia policial reforzado.

En el ámbito judicial no se descarta que la fiscalía disponga nuevas citaciones e incremente las imputaciones contra Cerimedo en las próximas horas.