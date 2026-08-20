Reveladores chats de Fernando Cerimedo tras ataque a Nadia Beller: "O la eliminamos o estamos jodidos"
Preso en Bolivia, el exasesor de Javier Milei quedó más aún en el ojo de la tormenta tras el peritaje a su celular, donde se habla de "eliminar" a su expareja.
Fernando Cerimedo se encuentra aún más complicado tras conocerse los primeros resultados del peritaje informático realizado sobre un teléfono celular secuestrado durante la causa. La extracción de datos concretada por los peritos oficiales arrojó la existencia de mensajes de texto y chats en los que el estratega digital se refiere de forma explícita a la intención de "eliminar" a su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller.
El hallazgo, incorporado formalmente al expediente, dejó al descubierto conversaciones en las que Cerimedo abordaba distintos escenarios vinculados a Beller. El uso reiterado de términos explícitos como "eliminar" encendió de inmediato las alarmas de la fiscalía y de la representación legal de la víctima, que calificó el material como una prueba contundente tras el intento de femicidio a la mujer que se encuentra transitando un embarazo.
Contundente prueba: los chats de Fernando Cerimedo tras ataque a Nadia Beller
En uno de los mensajes que se aprecia en el documento judicial, se expresa: "No digas a nadie. Pero, nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés alguien que pueda hacer el trabajo?".
Seguidamente, hay una serie de mensajes que se envía con quien es su expareja, donde Cerimedo luce desesperado: "No se te ocurra, Nadia. No se te ocurra hacer nada. Vos publicás eso y me arruinás la vida, ya te lo dije. Te lo sacás y me arruinás la vida. No hagas idioteces. Me pego un corchazo, no me interesa nada".
Otro envío expresa lo siguiente: "Me vas a cagar la vida a mí y a todos, por nada. Vas a cagarle la vida a todos, a tu hija, a nuestro hijo, a todos. Increíble", dice el consultor político luego de que la abogada boliviana le enviara un mensaje efímero, de esos que Whatsapp sólo permite ver una vez.
Ante la gravedad del contenido revelado por el análisis forense, la defensa de Beller presentó escritos urgentes ante el juzgado interviniente para solicitar la implementación inmediata de medidas de protección, restricciones de acercamiento y un esquema de custodia policial reforzado.
En el ámbito judicial no se descarta que la fiscalía disponga nuevas citaciones e incremente las imputaciones contra Cerimedo en las próximas horas.
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