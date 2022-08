Qué dijo Dora Barrancos de Ricardo Arjona

Dora Barrancos visitó Right Now, el programa de Julieta Camaño en C5N, y allí habló de actualidad y feminismo. Se refirió también a los dichos del cantante Ricardo Arjona y calificó de "indescifrable" su postura ante las mujeres. "Ahí hay algo de pánico moral", sostuvo la pensadora y añadió: "Lo conocíamos como un tipo progresista. Me asombró muchísimo. Hay involuciones, ¿no?".