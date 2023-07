La reacción de López Murphy cuando le preguntaron por la serie "Diciembre 2001"

"No vi la serie 2001 porque me dijeron que es mucho más petiso que yo el que hizo de López Murphy, y cuando me empiezan a volver más enano, me están jorobando", dijo López Murphy ante la consulta de Maislin. Luego, aseguró: "Si tengo tiempo la vería".

La recomendación de Cristina Kirchner de "Diciembre 2001"

En la previa al que sería un frenético cierre de listas rumbo a las PASO, Cristina Kirchner reapareció en un acto en Santa Cruz, horas después del lanzamiento de Unión por la Patria, y en medio de su discurso sorprendió al recomendar una serie: "Diciembre 2001", inspirada en hechos reales sobre la crisis que transitó el país.

Todo comenzó porque la vicepresidenta aseguró que "Néstor es un hijo de la crisis del 2001" y que "fue presidente por la crisis del 2001", y añadió: "Les recomiendo la serie 'Diciembre 2001'. Narra la caída de la convertibilidad, junto con la caída de la Alianza, y se ve a todo un gobierno pendiente de si el FMI gira o no gira los fondos, algo que se transpola a lo que nos pasa ahora".

"Esa serie es lo mismo que ahora y la tensión con el FMI es esa pistola en la cabeza. Aunque no es el mismo país", completó la ex mandataria.

