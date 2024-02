Ricardo López Murphy le respondió a Javier Milei: "Le deseo templanza"

En ese marco advirtió que el Congreso de la Nación "es un nido de ratas" y aseguró que los políticos "son una mierda".

Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) February 20, 2024

Y cargó contra López Murphy. Sobre el fracaso de la Ley Ómnibus, Milei aseguró que "veníamos avanzando fuerte. El señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que es un traidor de las ideas".

Y siguió: "entre otras cosas, por su gente me hacía tratar de nazi o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista. Alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista (en alusión a Rodríguez Larreta). En lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Es bueno que se sepa quiénes se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas y eso vale para los que iban en la lista también".

"Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta", concluyó el presidente.

Le deseo templanza, sabiduría y que Dios lo acompañe en el importante trabajo que tiene por delante. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) February 20, 2024

De manera muy escueta y menos exaltada le respondió López Murphy a través de su cuenta en la red social X.

"Presidente @JMilei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí", escribió y concluyó:

"Jamás fui su enemigo pero si decide darme tal caracter, allá usted. Yo suelo enfocarme en lo importante y no en cuestiones personales. Le deseo templanza, sabiduría y que Dios lo acompañe en el importante trabajo que tiene por delante".