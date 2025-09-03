Sacada: el video de Lilia Lemoine cantando "kuka tira piedra" en la previa al acto en Moreno
Antes del acto de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas bonaerenses, la diputada libertaria se filmó eufórica cantando con un puñado de personas.
Moreno es el lugar elegido por La Libertad Avanza para el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses que se celebrarán este domingo 7 de septiembre. Por ello, un importante operativo de seguridad se desplegó en las inmediaciones del Club Atlético Villa Ángela de esa localidad.
Una de las figuras libertarias que se apersonó en el lugar fue Lilia Lemoine, diputada de ese espacio y un polémico personaje del escenario político en general. De hecho, en las últimas horas se viralizó un video de la legisladora cantando con un puñado de personas "kuka, tira piedra", una canción inventada por ella, aparentemente.
Este cántico de la libertaria hace referencia a lo sucedido en Lomas de Zamora hace algunos días, cuando Javier Milei, su hermana Karina y José Luis Espert intentaron una caravana en aquel lugar, pero fueron expulsados por los vecinos, entre gritos de repudio y algún que otro elemento volando por los aires.
