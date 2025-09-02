En medio del escándalo por los audios, Lilia Lemoine y Gerardo Milman hicieron causa común

Lilia Lemoine acusó a Jorge Rial y Mauro Federico de "traición a la Patria" y se ilusionó con que vayan "presos"

Este martes, un periodista uruguayo se encargó de hacer lo que tanto temía el Gobierno, aunque aún no pueden explicar por qué: difundió los audios completos de Karina Milei, generando la inmediata reacción de Javier Milei que, además de ser el Presidente, es el hermano de la secretaria de Presidencia complicada por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Previo a la publicación de los archivos de voz, Lilia Lemoine habló en El Observador FM 107.9 y se subió al polémico intento de censura para periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, expresando: "Buenísimo, ojalá publiquen los audios, porque así Mauro Federico y Rial van presos por traición a la Patria, y todos los involucrados".

"Que lo hagan, bien, ¿qué van a publicar? Una charla privada en Casa Rosada, ahí no hay corrupción. En Karina no hay corrupción. Pero es una charla privada obtenida ilegalmente y puede haber información que perjudique, porque es la secretaria general de la Presidencia, no se puede gravar a un funcionario público adentro de la Casa de Gobierno, es una barbaridad", lanzó, de manera desopilante.

lemoine contra rial y mauro federico

Tras ser consultada sobre si su deseo es que Rial y Federico estén tras las rejas, la diputada libertaria se justificó diciendo: "Son espías, no son periodistas, son espías extorsionistas. Son gente que opera en contra de los argentinos. Se han dedicado sistemáticamente a arruinar vidas, porque en su tiempo libre llevan a la gente al suicidio o a la angustia tremenda, como le pasó a la actriz Beatriz Salomón".

"Rial siempre está detrás de las cosas más oscuras y Mauro Federico ni hablar. Se infiltran, consiguen información de forma ilegal. El periodismo salva vidas, mantiene la democracia, esto no, la destruye", dijo sobre la difusión de escuchas.

Seguidamente, defendió la intervención judicial: "Lloran censura previa, pero esto es una cuestión de seguridad nacional".