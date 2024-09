Salió a la luz un video de "El Elfo" en el búnker de Javier Milei

“Si no fuera por Javier, esto sería el Titanic. Pero todavía queda un atisbo esperanza gracias a eso”, sostuvo Padrón y cerró: “Milei o Ezeiza, me estaba por ir pero me quedé por Javier”.

elfo formoseño - luis padron El video de Luis Padrón, apodado "el Elfo", en el búnker de La Libertad Avanza

Luis Padrón tiene 32 años y es oriundo de Formosa. Según revelaron en C5N, desde los 14 años sufrió bullying por su identidad sexual o su forma de vestirse. Fanático de las ficciones mitológicas y fantásticas, de joven comenzó una larga carrera de cirugías para convertirse en elfo, de ahí su apodo. Hasta el momento se habría realizado más de treinta intervenciones y habría gastado más de 30 mil dólares en las mismas.

"El elfo" habría construido "un vínculo importante con Lilia Lemoine y Javier Milei, y formó parte del show Pandenomics", indicaron en C5N y sostuvieron que "en el momento de la campaña, mientras avanza la candidatura, ella empezó a tener una relación sexoafectiva con el candidato". Jorge Rial por su parte aseguró que "él tiene una copia porque dice 'si a mí me pasa algo, hacé explotar todo'".

elfo formoseño - luis padron Luis Padrón junto a Lilia Lemoine