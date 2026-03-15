Investigan una nota que menciona un presunto acuerdo por US$5 millones ligado al lanzamiento de $LIBRA

El esquema también incluiría un tercer tramo cercano a los dos millones de dólares, que estaría vinculado a la eventual firma de un acuerdo de asesoramiento. Total 5 millones de dólares

De acuerdo con la información incorporada a la causa, el documento habría sido creado pocos días antes de que el Presidente difundiera en sus redes sociales el lanzamiento de $LIBRA.

La nota estaba en inglés y la traducción es la siguiente

“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H. $1,5M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5 M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis . $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

En paralelo, los investigadores analizan las comunicaciones registradas en el teléfono de Novelli para reconstruir los contactos que mantuvo durante esos días. Hay comunicaciones con Milei antes y después del lanzamiento del token.

El contenido de esas comunicaciones se desconoce pero en el peritaje están detallados los horarios de las mismas. Recién el viernes las querellas pudieron acceder a los anexos reservados donde estaba todo el material probatorio.

También hay comunicaciones entre Novelli y Karina Milei, Santiago Caputo y el ex asesor presidencial Demian Reidel.