Sandra Pettovello apela y se niega a presentar el plan para repartir los alimentos

pettovello milei

Intimado por la Justicia, Capital Humano informó en una presentación judicial que convocó a todos los ministerios de Desarrollo Social provinciales a participar en la distribución en escuelas vulnerables de los alimentos que la cartera nacional tiene retenidos en depósitos.

La adhesión de las provincias implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante un Convenio de Colaboración.

Sin presentar el cronograma de distribución de alimentos acumulados en depósitos requerido por el juez Casanello y la Cámara Federal, el ministerio informó a la justicia que “trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos, lo que será informado en detalle al Tribunal a medida que se vaya concretando”

Para ello convocó a los distintos ministerios provinciales quienes deberán manifestar su voluntad de participar en la distribución “en el plazo perentorio que va del 24 al 28 de junio del corriente”.

deposito alimentos.jpg

Una vez vencido el plazo otorgado a las provincias para la adhesión y “en el transcurso de la semana siguiente, pondremos en conocimiento de V.S. las jurisdicciones que manifestaron su voluntad de distribuir alimentos y los porcentajes que les corresponden del stock total”, informó Pettovello al juez.

En el documento presentado a la Justicia, el ministerio recordó que dentro del stock de alimentos existentes en los depósitos para afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe, se verificó por medio de las áreas competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (a requerimiento y solicitud de la Ministra de Capital Humano) la existencia de 465 toneladas de leche en polvo que por la proximidad de su fecha de vencimiento se consideró oportuna y conveniente su inmediata distribución.

Para ello, la Ministra de Capital Humano suscribió con la Fundación CONIN un convenio a tal fin y se coordinó su inmediata distribución a través del Ministerio de Defensa. Mismo temperamento se adoptó desde el ministerio con el stock existente de harina de maíz.

De acuerdo a lo informado por la Fundación CONIN, “por razones de logística tanto de almacenamiento como de necesidades”, la distribución de la harina de maíz fue realizada al municipio de Capitán Sarmiento en lugar de las localidades de San Isidro y Hurlingham, dice el documento.

Convocatoria a las provincias

En relación con la distribución de alimentos en las escuelas vulnerables, “convocamos a todos los Ministerios de Desarrollo Social provinciales a participar en la distribución de los alimentos que este Ministerio tiene en stock, conforme surge de las constancias GEDO que se adjuntan. Los porcentajes de asignación de alimentos en las provincias que adhieran se definirán a partir de una lógica de distribuidor de recursos alimentarios utilizando el ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación)”.

Sandra Pettovello

La adhesión de las provincias implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante convenio de colaboración que deberá suscribirse.

El referido convenio servirá para establecer cantidades y tipos de alimentos, las gestiones necesarias para el retiro de los alimentos en los depósitos, obligaciones y responsabilidades, cronogramas y plazos.

Yerba que aún no se distribuye

Respecto de los paquetes de yerba de las marcas "El buen ojo" "Sierra del imán", se informó que no fueron inicialmente incorporados al plan de distribución, “dado que este Ministerio recibió por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate, un Informe que indicó que no se pudo verificar su origen y trazabilidad, mencionando a su vez que las muestras obtenidas contienen oxalato de calcio y otros elementos que no se ajustan al Código Alimentario”.

Se concluyó a modo preventivo que los mismos “no se ajustaban a los parámetros establecidos por la IRAM. Sin embargo, tras remitir muestras de aquella mercadería para su análisis al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el ministerio recibió el informe pertinente, del que surge que las muestras suministradas cumplirían con los parámetros establecidos.

Pettovello solicitó al juez se indique al ministerio el temperamento a adoptar con relación a la distribución de esa yerba. “Para el caso en que se indique a este Ministerio que debe procederse a su distribución, proponemos incluir dicho producto dentro de los alimentos cuya distribución se realizará en las escuelas vulnerables”