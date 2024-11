Semana clave para Cristina Kirchner: Casación se expedirá sobre su condena en la Causa Vialidad

La decisión está a cargo de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que darán su veredicto en una audiencia oral, en la sala B de la planta baja de Comodoro Py. Todos los condenados en la causa ya fueron notificados para que puedan asistir a la audiencia aunque su presencia no es obligatoria. Por el momento se desconoce si la ex mandataria estará presente o no.

En el seno del kirchnerismo dan por descontado que el fallo de Casación será adverso para todos los condenados y se prevé que Cristina acuda entonces a la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, el fallo no quedará firme hasta que el tribunal supremo resuelva.

""Va a salir condenatorio, obviamente. Y no descartamos que el macrismo junto con los grupos de presión económica y los medios intenten proscribirla", aseguró tajante en diálogo con AM750 el senador Oscar Parrilli, quien advirtió además que el de Casación "no será un fallo judicial, sino una decisión política".

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta tras la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. En la misma causa fueron condenados, con distintas penas Lázaro Báez; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, y cinco ex funcionarios de Santa Cruz.

En tanto en la misma causa fueron absueltos Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; Abel Fatala y Carlos Kirchner, ex funcionarios de Planificación Federal y Héctor Garro, funcionario de Santa Cruz.

El tribunal compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso pidió además el decomiso de 84 mil millones de pesos por el perjuicio ocasionado. Este último punto también deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal.