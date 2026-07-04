Sergio Massa asistió a la graduación de su hija en la UNSAM y vio el partido de la Selección con estudiantes

En una entrevista exclusiva brindada al portal NewsDigitales, el dirigente se deshizo en elogios hacia el excandidato presidencial, ponderando su lectura de la realidad y expresando su deseo de volver a verlo en las listas electorales.

Berni analizó el escenario socioeconómico actual y aseguró que el tiempo le terminó dando la razón al referente del Frente Renovador respecto a las advertencias que realizaba durante la campaña sobre el programa de gobierno de Javier Milei.

"Sergio Massa es de las personas más brillantes de la política argentina"

Al ser consultado sobre el rol de las principales figuras de la oposición, Berni no dudó en ubicar a Massa en un lugar de centralidad absoluta debido a sus condiciones técnicas y estratégicas. "Massa me parece una de las personas más brillantes que tiene la política argentina. Me parece que fue un adelantado en esa discusión del debate presidencial", afirmó el exfuncionario.

En esa misma línea, lamentó que las predicciones económicas y sociales del exministro de Economía se estén cumpliendo en la actualidad. "Massa anunció todo esto que iba a pasar y está pasando, lamentablemente. A todos nos hubiera gustado que Massa se haya equivocado, pero lamentablemente no se equivocó y hoy estamos pagando las secuelas de este gobierno", disparó en un fuerte tiro por elevación hacia la Casa Rosada.

El pedido de Sergio Berni para que Sergio Massa vuelva a la cancha electoral

Hacia el final de su intervención, y en momentos donde el peronismo debate sus liderazgos, Berni bendijo una posible postulación del tigrense para los próximos compromisos en las urnas.

"Ojalá tome el impulso necesario, ojalá se defina a participar. Me parece un actor muy importante en la política y ojalá lo podamos ver también como candidato", concluyó un Berni esperanzado.