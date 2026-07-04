Sergio Massa asistió a la graduación de su hija en la UNSAM y vio el partido de la Selección con estudiantes
El excandidato a la Presidencia de Unión por la Patria compartió el emotivo momento por redes sociales.
El excandidato a la Presidencia de la Nación por Unión por la Patria en las elecciones de 2023, Sergio Massa, asistió este viernes a la graduación de su hija "Mili" en la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), donde luego se quedó a ver el partido de la Selección Argentina contra su par de Cabo Verde por el Mundial 2026, junto a estudiantes de la alta casa de estudios.
"No hay orgullo más grande que verte recibirte. No hay alegría más grande en el alma que verte crecer feliz. Felicidades, Licenciada. Te amo, Mili", publicó Massa en sus redes sociales.
El líder del Frente Renovador fue a la colación de su hija acompañado por su esposa, Malena Galmarini, quien actualmente se desempeña como senadora de la Provincia de Buenos Aires.
Quién es Milagros "Mili" Massa
Milagros Massa es la hija mayor del dirigente político y este viernes se recibió de Licenciada en Ciencia Política por la UNSAM. "Mili" mantiene una militancia activa habiendo participado como fiscal de mesa en Tigre y como candidata a consejera escolar.
Video: el aliento de los estudiantes de la UNSAM a la Selección Argentina
"Anunció todo lo que iba a pasar y está pasando": Sergio Berni pidió que Sergio Massa sea candidato
El exministro de Seguridad bonaerense y actual senador provincial, Sergio Berni, reapareció en la escena mediática con fuertes definiciones políticas de cara al rearmado de la oposición y destacó la figura de Sergio Massa, recordando que anticipó todo lo que está sucediendo en el Gobierno de Javier Milei.
En una entrevista exclusiva brindada al portal NewsDigitales, el dirigente se deshizo en elogios hacia el excandidato presidencial, ponderando su lectura de la realidad y expresando su deseo de volver a verlo en las listas electorales.
Berni analizó el escenario socioeconómico actual y aseguró que el tiempo le terminó dando la razón al referente del Frente Renovador respecto a las advertencias que realizaba durante la campaña sobre el programa de gobierno de Javier Milei.
"Sergio Massa es de las personas más brillantes de la política argentina"
Al ser consultado sobre el rol de las principales figuras de la oposición, Berni no dudó en ubicar a Massa en un lugar de centralidad absoluta debido a sus condiciones técnicas y estratégicas. "Massa me parece una de las personas más brillantes que tiene la política argentina. Me parece que fue un adelantado en esa discusión del debate presidencial", afirmó el exfuncionario.
En esa misma línea, lamentó que las predicciones económicas y sociales del exministro de Economía se estén cumpliendo en la actualidad. "Massa anunció todo esto que iba a pasar y está pasando, lamentablemente. A todos nos hubiera gustado que Massa se haya equivocado, pero lamentablemente no se equivocó y hoy estamos pagando las secuelas de este gobierno", disparó en un fuerte tiro por elevación hacia la Casa Rosada.
El pedido de Sergio Berni para que Sergio Massa vuelva a la cancha electoral
Hacia el final de su intervención, y en momentos donde el peronismo debate sus liderazgos, Berni bendijo una posible postulación del tigrense para los próximos compromisos en las urnas.
"Ojalá tome el impulso necesario, ojalá se defina a participar. Me parece un actor muy importante en la política y ojalá lo podamos ver también como candidato", concluyó un Berni esperanzado.
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