La crisis política sacude la Fábrica Argentina de Aviones y amenaza un acuerdo millonario con México

Críticas internas y un perfil de alto vuelo mediático

En el ámbito interno de la fábrica, las evaluaciones sobre su desempeño eran lapidarias. "Un Adorni de vuelo corto", ironizaban trabajadores y directivos al referirse a una administración con fuerte presencia en los medios pero magros resultados productivos.

Junto a Manco se retira también Emilio Magnaghi, empresario mendocino, mientras que continuará en funciones el brigadier Francisco Leguiza, actual comandante de Material de la Fuerza Aérea Argentina.

Sin embargo, la permanencia de Leguiza tampoco estuvo exenta de controversia: su nombre apareció mencionado en una denuncia publicada semanas atrás por el diario Clarín sobre presuntas irregularidades vinculadas con la adquisición del avión Embraer ERJ-140 "55 Héroes", un caso que escaló hasta el ministerio de Defensa y derivó en una presentación penal que realizó el ex ministro Luis Petri ante la justicia federal.

Internas políticas y un operativo frustrado

El relevo también dejó al descubierto una puja política de mayor envergadura por el control de una empresa estratégica dentro del complejo industrial de defensa.

La asamblea tuvo momentos de alta tensión, ya que un aspirante autopostulado a la presidencia era Guillermo Ballesteros, capitán retirado de la Fuerza Aérea. Según fuentes cercanas, el militar reaccionó con visible desazón al conocer que solo se le ofrecería la vicepresidencia del directorio.

La candidatura de Ballesteros —actual asesor del presidente saliente— para conducir la planta cordobesa había sido conversada con Manco y también con el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Valverde. El titular aeronáutico impulsó activamente esa postulación ante el ministro Presti y ante el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general de división Jorge Puebla, aunque el lobby no logró aterrizar en pista firme.

En una reunión de directorio previa, Manco había intentado modificar la estructura orgánica para crear una secretaría general adaptada a Ballesteros —eliminando la gerencia general— y otorgarle "instancias de toma de decisiones, coordinación y resolución de situaciones antes de llegar a los niveles superiores de conducción" (el Directorio). "Un líbero con poder, típico de pilotos cazadores", resumieron fuentes militares.

Dentro de FAdeA interpretaron aquella movida como un intento por conservar influencia sobre la administración y monitorear expedientes sensibles abiertos en la Gerencia de Ética y Compliance a cargo de Julia Enríquez, algunos de los cuales ya tramitan en la justicia federal de Córdoba.

Chaher vuelve a quedar en el centro del huracán

La crisis reubica en el ojo de la tormenta al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el abogado mendocino Diego Chaher.

En el sector reconocen a Manco como uno de los principales nombres impulsados por ese funcionario del Ministerio de Economía, y ahora también identifican a López como una continuidad de esa misma línea política.

Las críticas apuntan a la carencia de un plan industrial para revitalizar a FAdeA y a la falta de articulación entre Economía y Defensa para potenciar una empresa considerada clave para la política de defensa nacional. Precisamente por esa calificación, la fábrica fue excluida de la lista de empresas sujetas a privatización que contemplaba la ley Bases.

Lejos de afianzar un proceso de crecimiento, distintas fuentes del sector aeroespacial y proveedores sostienen que la planta atraviesa un progresivo vaciamiento productivo, con contratos demorados, escasa inversión y pérdida de capacidades operativas.

El proyecto con México en la cuerda floja

La incertidumbre institucional llega en un momento especialmente crítico para FAdeA. Sobre la mesa permanece uno de los proyectos internacionales más relevantes de los últimos años: la propuesta de cooperación presentada por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) para desarrollar en conjunto con la empresa cordobesa un programa de producción aeronáutica centrado en el IA-63 Pampa III Block 2.

La iniciativa contempla avanzar en esquemas de integración industrial, transferencia tecnológica y producción conjunta para abastecer mercados latinoamericanos.

El interés mexicano se focaliza en el entrenador avanzado desarrollado por FAdeA debido a su bajo costo operativo frente a otros competidores internacionales, y por la posibilidad de incorporar radar y sistemas de armas que le permitan cumplir funciones de ataque liviano, vigilancia de fronteras, interceptación de vuelos clandestinos y apoyo a operaciones antinarcóticos.

Esta iniciativa podría convertirse en la prueba de fuego para determinar si la nueva conducción logra transformar a FAdeA en un actor relevante de la industria aeroespacial regional, o si la crisis política terminará frustrando una de las pocas iniciativas con genuino potencial exportador que hoy posee la empresa.

La falta de definiciones comerciales, la inestabilidad en la dirección y la demora en decisiones estratégicas comenzaron a generar incertidumbre sobre la capacidad argentina para responder a un eventual programa binacional.

Un contrato millonario paralizado

A ello se suma otro dato significativo: permanece inmovilizado un contrato cercano a los 110 millones de dólares entre FAdeA y la Fuerza Aérea Argentina para modernizar aeronaves IA-63 Pampa II hacia la versión Pampa III Block 2 y actualizar parte de la flota ya operativa.

Ese acuerdo contemplaba un anticipo del 30%, recursos que habrían permitido recomponer el flujo financiero de la empresa y fortalecer precisamente la capacidad industrial necesaria para encarar proyectos internacionales como el impulsado por FEMIA.

El desafío de López y el rechazo sindical

La reacción del gremio no fue favorable al desembarco del nuevo presidente. Desde el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos calificaron la designación como "un balde de agua fría" y objetaron que López no provenga de la industria aeronáutica, justo cuando la empresa enfrenta negociaciones internacionales, contratos militares demorados y la necesidad de recuperar credibilidad frente a potenciales socios estratégicos.

El cambio de autoridades cierra un capítulo, pero difícilmente resuelva el problema de fondo, advierten en el gremio.

"La discusión ya no gira únicamente sobre quién ocupa la presidencia de FAdeA, sino sobre la ausencia de una política industrial consistente para una empresa que concentra capacidades únicas en América Latina y cuyo futuro aparece condicionado por las disputas internas del propio Gobierno", sostiene la conducción sindical.