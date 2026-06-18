"Si te metés con Messi...": Javier Milei reaparece en redes por el escándalo de Luzu
En medio del tembladeral político que atraviesa su Gobierno por la situación judicial de Manuel Adorni el Presidente se volcó con fuerza a las redes sociales.
Al parecer sin preocupaciones relacionadas con la gestión de su Gobierno, el presidente Javier Milei aprovechó el escándalo mediático ocurrido este jueves en Luzu TV por la fake news sobre Lionel Messi para intentar ganar popularidad y sentar postura sobre un tema, mientras eluden otros.
El escándalo institucional desatado en torno a las inconsistencias patrimoniales del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene en vilo al Poder Ejecutivo tras el anuncio de su inminente pedido de interpelación en el Congreso. Sin embargo, lejos de llamarse al silencio, el Presidente se mostró este jueves sumamente activo en sus cuentas oficiales de redes sociales para desviar el foco de la agenda pública y apuntar de forma directa contra el canal de streaming Luzu TV y la actriz Florencia Peña.
El mandatario aprovechó el grosero error cometido al aire en el programa de Peña, donde se replicó una noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi, para descargar su habitual retórica contra quienes ejercen la comunicación.
Críticas de Javier Milei al "periodismo profesional" desde el streaming
En primera instancia, Milei utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar una especie de comunicado oficial. En el texto, el Jefe de Estado volvió a arremeter con dureza contra el rol del periodismo en general, al que acusó de falta de rigurosidad y de operar de manera constante, omitiendo de forma deliberada el detalle de que el fallido informativo provino de una plataforma de streaming y no de un medio de prensa tradicional.
El Presidente utilizó el tropiezo de la producción del programa para englobar sus críticas hacia todo el arco comunicacional, tildándolos de "irresponsables" y cuestionando la impunidad con la que, según su visión, se manejan ciertos sectores frente al micrófono.
Minutos más tarde, la ofensiva virtual del mandatario se trasladó a su perfil de Instagram, donde decidió apelar al arraigo popular y al fervor mundialista que rodea a la familia del capitán de la Selección Argentina.
Milei subió una publicación directa y con un fuerte tono de advertencia que rezaba: "Si te metés con Messi te metés con todos". De esta manera, el líder de La Libertad Avanza buscó capitalizar el enojo generalizado de los usuarios de internet tras la fake news, posicionándose como un férreo defensor del ídolo máximo del país en medio de una semana políticamente muy compleja para los intereses de su propia gestión.
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