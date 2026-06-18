"Si te metés con Messi...": Javier Milei reaparece en redes por el escándalo de Luzu

Minutos más tarde, la ofensiva virtual del mandatario se trasladó a su perfil de Instagram, donde decidió apelar al arraigo popular y al fervor mundialista que rodea a la familia del capitán de la Selección Argentina.

Milei subió una publicación directa y con un fuerte tono de advertencia que rezaba: "Si te metés con Messi te metés con todos". De esta manera, el líder de La Libertad Avanza buscó capitalizar el enojo generalizado de los usuarios de internet tras la fake news, posicionándose como un férreo defensor del ídolo máximo del país en medio de una semana políticamente muy compleja para los intereses de su propia gestión.