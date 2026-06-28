"Transición ordenada": el mensaje de Javier Milei para anunciar a Diego Santilli como jefe de Gabinete
Con su mameluco de YPF, el Presidente se mostró junto al dirigente del PRO y su hermana Karina Milei para confirmar al reemplazante de Manuel Adorni.
La incógnita llegó a su fin y el reemplazo en la Jefatura de Gabinete quedó sellado. En las últimas horas de este domingo, el presidente Javier Milei utilizó sus canales oficiales en redes sociales para anunciar formalmente a Diego Santilli como el sucesor de Manuel Adorni, confirmando el secreto a voces que mantenía en vilo a la dirigencia política.
El mandatario acompañó el anuncio con una fotografía oficial desde la Quinta de Olivos, donde se lo ve junto al nuevo funcionario y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, trabajando en la reestructuración del organigrama estatal.
Javier Milei: "transición ordenada" y los detalles de la jura de Diego Santilli
El mensaje presidencial dejó en claro que la salida de Adorni —cuyo posteo de renuncia detallando los motivos se esperaba para el cierre de la jornada— se dará bajo los carriles de la institucionalidad para evitar ruidos de inestabilidad de cara a la apertura de los mercados el día lunes.
"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", expresó el Presidente en su cuenta de X (antes Twitter).
Asimismo, el jefe de Estado confirmó que la jura oficial de Diego Santilli se llevará a cabo el próximo martes a las 16:00 horas. El horario no es casual: está diseñado de forma exprés para que el nuevo jefe de ministros tome posesión formal de su despacho apenas unas horas antes de que Milei se suba al avión rumbo a Paraguay para cumplir con su agenda internacional.
Con el posteo cerrado con sus habituales siglas de cabecera ("MAGA" y "VLLC!"), Milei ungió a Santilli como el hombre fuerte de la gestión diaria del Gobierno.
La designación del dirigente del PRO representa un fuerte triunfo político para el ala de la mesa chica que lidera Karina Milei, pero mantiene al mismo tiempo los puentes tendidos con el asesor Santiago Caputo.
El principal desafío de Santilli, que asumirá sus funciones operativas este lunes en la Casa de Gobierno junto al equipo técnico que comandará Nacho Devitt como vicejefe, será blindar la fortaleza política del oficialismo ante los duros cuestionamientos parlamentarios que terminaron por eyectar a Adorni del cargo.
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