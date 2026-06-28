image "Transición ordenada": el mensaje de Javier Milei para anunciar a Diego Santilli como jefe de Gabinete

Asimismo, el jefe de Estado confirmó que la jura oficial de Diego Santilli se llevará a cabo el próximo martes a las 16:00 horas. El horario no es casual: está diseñado de forma exprés para que el nuevo jefe de ministros tome posesión formal de su despacho apenas unas horas antes de que Milei se suba al avión rumbo a Paraguay para cumplir con su agenda internacional.

Con el posteo cerrado con sus habituales siglas de cabecera ("MAGA" y "VLLC!"), Milei ungió a Santilli como el hombre fuerte de la gestión diaria del Gobierno.

La designación del dirigente del PRO representa un fuerte triunfo político para el ala de la mesa chica que lidera Karina Milei, pero mantiene al mismo tiempo los puentes tendidos con el asesor Santiago Caputo.

El principal desafío de Santilli, que asumirá sus funciones operativas este lunes en la Casa de Gobierno junto al equipo técnico que comandará Nacho Devitt como vicejefe, será blindar la fortaleza política del oficialismo ante los duros cuestionamientos parlamentarios que terminaron por eyectar a Adorni del cargo.